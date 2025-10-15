هادي العنزي

توج الكويت بطلا لـ "كأس السوبر" لكرة السلة في نسخته الـ 11، بعد تفوقه على نظيره القادسية 122-99، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، وحصل القرين على المركز الثالث بعد تغلبه على كاظمة 93-92 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



وتوج الفرق الثلاثة الفائزة بالنسخة الحادية عشر لبطولة "كأس السوبر" في شكلها الجديد رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ضاري برجس، ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم، ورئيس مجلس إدارة نادي القرين عبدالكريم الشحومي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والأندية الفائزة.



بسط الكويت سيطرته على المباراة منذ بدايتها، مؤكدا عزمه على الظفر باللقب للمرة الـ 10 من إجمالي 11 مرة، تفوق في الربع الأول بفارق 20 نقطة (34-14)، بعدما لم يترك للقادسية فرصة لالتقاط أنفاسه، عبر دفاع قوي محكم، وهجوم ضارب من مختلف زوايا الملعب.



أعطى المدرب الصربي دوشان ستوجكوف الفرصة لجميع لاعبيه، ليثبتوا جودتهم الفنية، ويقدموا ما يملكون من مهارات عالية، ليتألقوا الواحد تلو الآخر، رغم افتقادهم للدولي محمد عدنان، حيث تناوبوا على التسجيل سواء عبر "الرميات الثلاثية"، أو من اختراق دفاعا القادسية، بقيادة الأميركي "الداهية" شارلي مور (21 نقطة)، و"السوبر" ألكسندر الغيص (19 نقطة)، والمتألق دوما حمد عدنان (16 نقطة)، وتركي الشمري (12 نقطة)، وسهو السهو (13 نقطة)، والأميركي جمال جونز (12 نقطة)، كما سجل الفرنسي جوفري لاوفيرجني حضورا أول مميزا بتسجيله 18 نقطة، بالإضافة إلى عمران جوهر (7 نقاط)، وعزيز رمضان (4 نقاط)، ولعل الأرقام تؤكد بأن "الأبيض" يملك كوكبة متجانسة من اللاعبين المتميزين في مختلف المراكز.



على الجهة الأخرى، بدت الحلول قليلة عند نظيره التركي إنداك بايسير، الذي افتقد جهود راشد الرباح، ومحمد اشكناني، معتمدا على محترفيه جومارو براون (30 نقطة)، براندون دومينيك (20 نقطة)، ديجوان ماريز (15 نقطة)، ونجوم "الأصفر" المحليين، "القائد" عبدالعزيز الحميدي (10 نقاط)، وعبدالمحسن الموسوي (10 نقاط).



لم يكن الربع الثاني من مواجهة الكويت والقادسية بأفضل من سابقه، بعدما وسع حامل لقب "كأس السوبر" فارق النقاط إلى 33 نقطة، منهيا النصف الأول من المواجهة بنتيجة 70-37.



تواصلت أفضلية "الأبيض" في الربع الثالث بعدما سجل لاعبوه 29 نقطة، فيما انتفض "الأصفر" في الربع الثالث بتسجيله 41 نقطة، فيما سجل لاعبو "الأبيض" 29 نقطة، ليتقلص الفارق إلى 21 نقطة قبل انطلاق الربع الحاسم في المواجهة النهائية، تقاربت كفة التسجيل بين الفريقين في الربع الرابع، حيث سجل لاعبو الكويت 23 نقطة، فيما سجل لاعبو القادسية 21 نقطة، ليبقى الفارق في نهاية المباراة 23 نقطة لمصلحة الكويت.