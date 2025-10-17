القاهرة - ناهد إمام



أعلنت د.هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عن موعد افتتاح قمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي «تنمية مستدامة»، في الدورة الـ 28 بدولة مقر الاتحاد، القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2025.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب ولجنة رجال الأعمال بالاتحاد، وتحدث فيه كل من السفير إسماعيل أبو زيد ديبلوماسي سابق بالأمم المتحدة ومستشار التنمية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا. لواء ا. ح نبيل سلامة، م.علي زين عضو مجلس إدارة الاتحاد، م.رامي غالي نائب مؤسسة شباب قادرون، م.روحي العربي - رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، مصطفى عثمان - المنسق العام لتحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبحضور لواء شريف صلاح الدين رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، لواء أ. ح. دكتور محمد الزرقا الخبير والاستشاري الدولي في مجال البيئة، مستشار وزراء البيئة، وممثلي شركاء النجاح - القوات المسلحة، وزارة الداخلية، ممثلي مجلس الوزراء، الوزارات، السفارات العربية والأفريقية والدولية، جامعة الدول العربية، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رجال الدين ممثلي الأزهر والكنيسة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نواب مجلس الشعب والشورى، تنسيقية شباب الأحزاب، الجامعات المشاركة، تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، الغرف التجارية العربية، الأفريقية والدولية، الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ممثلي جمعية الصناع المصريين، جمعية سيدات الأعمال للتنمية، مستثمري بدر، وبلبيس، الكشافة المصرية، وعضوات وأعضاء اتحاد المستثمرات العرب وممثلي الصحف والإعلام المصري والعربي.



وفي بداية كلمتها، تقدمت د.هدى يسى، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استمرار دعمه لمكانة المرأة واعتبارها حامية حقوق الوطن وحارسة الهوية المصرية وضمير الأمة واعتبار دعم المرأة ليس فقط واجبا وطنيا وإنما التزام سياسي، وأيضا الشكر الموصول للسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمها الدائم للمرأة وثقتها الغالية فيها، وإيمانها بأن المرأة المصرية تعد رمزا للعطاء وشريكا أساسيا لنهضة المجتمع.



وأشارت إلى أن قمة الاستثمار للاتحاد في الدورة 28 تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي الواضحة تجاه افريقيا وتعميق التعاون مع دول القارة السمراء ودول البريكس وتأكيده على أهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف والتعاون الدولي عامة كأداة إستراتيجية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، وفي ظل حرص الرئيس على حماية البلاد واستتباب الأمن والسلام والتنمية ومساعيه الدؤوبة لتوفير مناخ استثماري جاذب.



وقالت إنه تم اختيار القاهرة لإقامة القمة، حيث تعد صاحبة الموقع الإستراتيجي بالوطن العربي وبوابة افريقيا إلى العالم، وصاحبة اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف.



وأضافت يسى قائلة: «نظرا لأهمية بناء شراكات دولية ناجحة، وفي ظل ما تمر به المنطقة بل العالم من أحداث، تنعكس على دولنا جميعا، مما يتطلب اتخاذ خطوات عملية للشراكة والتعاون الدولي، فنحن نجسد الديبلوماسية الشعبية دعما للتنمية الاقتصادية الشاملة لمستقبل بلادنا بل لأسرنا جميعا».



وفي إطار ذلك أعلنت عن الرحلات المكوكية للاتحاد، ومنها المستقبلية خلال الفترة من 1 إلي 9 يوليو، كمتحدث رئيسي في منتدى أعمال تحالف «بريكس بلس» المنعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، يومي 4 و5 يوليو وهو حدث سنوي يجمع أكثر من 1000 رائد أعمال ومسؤولين حكوميين ومنظمات دولية وخبراء من كل دول البريكس، لتقديم رؤى القطاع الخاص وكيفية التعامل مع التحديات المختلفة ورفعه إلى قمة قادة بريكس يومي 6 و7 يوليو بالبرازيل.



وردا على تساؤلات الصحافيين بالمؤتمر الصحافي، قدمت هدى يسى الشكر الى رجال الإعلام لوجودهم الذي يمثل تجسيدا للحق بالحق، وهم المؤمنون بالتنمية المستدامة على أرض الواقع، وبأهمية الديبلوماسية الشعبية ودورها في التنمية المستدامة.



وقالت يسى إن القمة تهدف إلى تقديم المزايا المقدمة في مصر دولة مقر الاتحاد، وأيضا المزايا من الدول المشاركة العربية والأفريقية والدولية الآسيوية والدول الصديقة وكيفية الاستفادة منها خروجا بنتائج على أرض الواقع.



وأشارت إلى إقامة معرض مصاحب لقمة الاستثمار ينقسم الى جناحين: الأول، هو جناح التنمية، الذي يضم مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية المميزة. والثاني: هو جناح المنتجات المتميزة، الذي يهدف إلى فتح الأسواق الدولية للمنتجات المعروضة.



وأوضحت أن القمة ستشهد أيضا برنامجا سياحيا مميزا «أبناء الفراعنة» وجولات سياحية في أعرق الأماكن الأثرية في القاهرة.



وبشأن أحدث المشروعات التي يقوم بتنفيذها الاتحاد، أعلنت يسى عن التوجه لإقامة مصنع للملابس بمشاركة عدد 3 من كبرى مصممي الأزياء من 4 دول هي: مصر، روسيا، قرغيزستان، وكوت ديفوار، وذلك في إطار الشراكات الاستثمارية التي يقوم بها اتحاد المستثمرات العرب مع العديد من الدول الخارجية على أرض الواقع وبالتعاون مع دول عربية وأفريقية ودولية وآسيوية، خاصة صربيا وماليزيا وروسيا وبلجيكا واليونان إيطاليا.



كما أشارت إلى الشراكة في إقامة مشروع زراعي في أوغندا، وتصدير إنتاجه للسوق المحلية، في إطار التوجه للمشروعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.