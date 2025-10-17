يشارك المنتخب الوطني الأول للبادل لفئتي الرجال والسيدات في النسخة الأولى من منافسات كأس آسيا للبادل التي تستضيفها قطر بمشاركة نخبة من المنتخبات الآسيوية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 24 الجاري.



وقال رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للبادل ورئيس الوفد المشارك عمر الزنكي إن هذه المشاركة تأتي في إطار دعم وتطوير رياضة البادل في الكويت وتعزيز حضورها على الساحة الإقليمية والدولية.



وأشار إلى أن المنتخب استعد جيدا للبطولة ويطمح إلى تحقيق نتائج مشرفة تليق باسم الكويت، مبينا أن المنتخب يضم مجموعة من أبرز لاعبي ولاعبات الكويت تحت إشراف الجهازين الفني والإداري من النادي الكويتي للبادل.



وأعرب الزنكي عن الفخر بتمثيل الكويت في أول بطولة آسيوية رسمية للبادل، مؤكدا ثقته بقدرة لاعبي ولاعبات المنتخب على تقديم مستوى يليق بمكانة الرياضة الكويتية.