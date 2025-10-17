عبدالكريم العبدالله



استضافت دولة الكويت هذا الأسبوع أعمال اجتماع فريق عمل مشروع النشرات الداخلية الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات وورش العمل الخليجية المشتركة التي تشهدها البلاد هذا العام.



وشهد العام الحالي تزايدا في عدد الفعاليات الصحية الخليجية التي احتضنتها الكويت، إذ بلغت 9 فعاليات شملت 6 اجتماعات و3 ورش عمل، ما يعكس الدور الريادي والفاعل الذي تقوم به الدولة في دعم وتنسيق الجهود الصحية المشتركة بين دول المجلس.



وجاء تنظيم هذه الاجتماعات والورش بالتعاون بين وزارة الصحة ومجلس الصحة الخليجي تأكيدا لالتزام الكويت الراسخ بتعزيز التكامل الصحي الخليجي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الطبية والتنظيمية.



وشملت الاجتماعات التي استضافتها الكويت هذا العام:



- الاجتماع الثامن والثمانين لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون.



- اجتماع اللجنة الخليجية المركزية لبرنامج «وافد».



- اجتماع اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي.



- اجتماع اللجنة المركزية لمدراء التموين الطبي.



- اجتماع فريق عمل مشروع النشرات الداخلية الإلكترونية.



- هذا إلى جانب الاجتماع المزمع عقده للجنة الخليجية لتسعير المستحضرات الصيدلانية في ديسمبر المقبل.



كما استضافت الكويت 3 ورش عمل متخصصة ركزت على بناء القدرات وتعزيز الكفاءات الخليجية، وهي:



- الورشة التدريبية لأعضاء اللجان الفنية لبرنامج وافد.



- ورشة إطار كفاءات الصحة العامة لدول المجلس.



- الورشة التدريبية لتعزيز قدرات إدارة فرق الاستجابة.



وقد ساهمت هذه الورش في تطوير مهارات الكوادر الصحية الخليجية ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للطوارئ الصحية.



ويؤكد هذا الحضور الكثيف للفعاليات الخليجية الصحية في الكويت المكانة المتميزة التي تحظى بها الدولة في دعم مسيرة التعاون الصحي الإقليمي، كما يعكس اهتمام القيادة الصحية في الكويت بتعزيز الدور الإقليمي للدولة في تنسيق الجهود الخليجية نحو تحقيق مجتمع صحي موحد وآمن.