في إطار اهتمام ومتابعة محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي بأعمال لجان المجلس، عقدت لجنة الشكاوى والعرائض أمس اجتماعها الثالث في مقر محافظة الفروانية، برئاسة د.المنذر الحساوي الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة، وبحضور أعضاء اللجنة سعد الهدبة نائب رئيس اللجنة وعلي الشنفا وعدد من ممثلي الجهات المعنية.



وشهد الاجتماع حضور العميد محمد الغصاب مدير أمن محافظة الفروانية وعضو مجلس المحافظة، وم.جمال العيبان مراقب الصيانة من إدارة الشؤون الهندسية بوزارة التربية وعضو مجلس المحافظة، إلى جانب ممثلي بلدية الفروانية ووزارة الأشغال العامة، حيث تمت مناقشة عدد من الشكاوى والعرائض المقدمة من المواطنين، والإجراءات المتخذة بشأنها من قبل الجهات المختصة.



وأكد رئيس اللجنة حرص اللجنة على تسهيل الإجراءات، وتذليل العقبات أمام المواطنين، والعمل على معالجة الملاحظات أولا بأول، بما يعكس حرص اللجنة على تعزيز التواصل بين الأهالي والجهات الرسمية.