

يعقوب العوضي



تتواصل تدريبات منتخبنا الوطني لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله مساء اليوم استعدادا لخوض بطولة التضامن الاسلامي المقررة في المملكة العربية السعودية نوفمبر المقبل والتي يحضر من خلالها منتخبنا للبطولة الآسيوية المقررة في البلاد على نفس الصالة يناير المقبل، إذ بدأت خطة الإعداد 12 أكتوبر الجاري عبر التدريبات المحلية.



وكانت قرعة البطولة الآسيوية الثانية والعشرين قد جرت مساء أول من أمس في فندق سفير الفنطاس، وجاء الأزرق ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الهند، وهونغ كونغ والامارات.



ووزعت المنتخبات على أربع مجموعات وتلعب بنظام الدوري من دور واحد يتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف إلى الدور الرئيسي دور الثمانية، على أن تتأهل منه 4 منتخبات إلى المربع الذهبي.



وفي هذا السياق أكد مدرب الأزرق، الايسلندي كرستينسون ان الاستعدادات تسير بصورة جيدة في ظل التزام جميع اللاعبين، مشيرا إلى ان البطولة الآسيوية تضم نخبة منتخبات القارة الصفراء، ولتحقيق النتائج المرجوة علينا العمل ومضاعفة الجهود، مشيدا بالروح المعنوية للاعبين أثناء التدريبات.



وقال: لدينا منتخب قادر على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه نحن نثق بإمكاناتهم وقدرتهم على تقديم كل ما يمكن لرفع اسم وعلم الكويت بالمحفل الدولي المرتقب.