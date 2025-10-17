

حـقـــق فريـــــق وزارة الداخلية كأس السوبر لكرة القدم للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك عقب فوزه على نظيره فريق الحرس الوطني بنتيجة 3-2 بعد مباراة متكافئة شهدت مستوى فنيا مميزا، حيث ظهر لاعبو «الداخلية» بانضباط تكتيكي وروح جماعية مكنتهم من السيطرة على مجريات اللقاء وتحقيق الفوز، في حين قدم فريق الحرس الوطني أداء قويا وأظهر روحا رياضية عالية حتى صافرة النهاية.



وأشاد منظمو البطولة بالمستوى الرفيع الذي ظهرت به المباراة، مؤكدين أن اللقاء يعكس الصورة المشرفة للرياضة الحكومية، وما تشهده من اهتمام وتطور ملحوظ بفضل دعم القيادات العليا بمختلف المؤسسات.



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي اليوسف، عن اعتزازه بالمستوى المشرف الذي قدمه فريق وزارة الداخلية، مؤكدا أن هذا الفوز يجسد ما تحظى به الرياضة الشرطية من دعم لا محدود من القيادة العليا بوزارة الداخلية، والذي كان له الأثر البالغ في تعزيز حضور الفرق الشرطية وتحقيقها للإنجازات المتميزة.



وأشار إلى أن اتحاد الشرطة الرياضي مستمر في دعم وتنمية النشاط الرياضي لمنتسبي الوزارة، بما يسهم في تطوير قدراتهم البدنية والذهنية، ويعزز من روح الانتماء والعمل الجماعي في مختلف المجالات الأمنية والرياضية.