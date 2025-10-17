

ناصر العنزي



تستأنف منافسات دوري زين الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي (فيفا داي)، حيث تقام اليوم مباراة واحدة في انطلاق الجولة الخامسة يستضيف فيها الجهراء صاحب المركز التاسع بنقطة واحدة على ملعبه مبارك العيار التضامن السابع بـ 4 نقاط، فيما تقام غدا السبت مباراتان تجمع الأولى الفحيحيل الثامن بـ 3 نقاط مع النصر صاحب المركز الاخير من دون رصيد على ستاد الصداقة والسلام، وفي المباراة الثانية سيكون التنافس حاضرا بين القادسية الرابع بـ 7 نقاط مع ضيفه كاظمة السادس بـ 6 نقاط على ملعب محمد الحمد.



وتدخل الفرق منافسات الجولة الخامسة بعدما قطعت شوطا كبيرا من الراحة لذلك على مدربيها تقييم الجولات الماضية والعمل على تلافي أخطائها ومنح الفرصة للاعب القادر على الإنتاج وإعفاء المتكاسل مهما كانت خبرته، وفي مباراة اليوم فان المستضيف الجهراء لم يحقق فوزا حتى الآن واكتفى بتعادل وحيد، لذلك على مدربه رادان استغلال ملعبه وحضور جماهيره لتحقيق الفوز، في حين تمكن التضامن من تسجيل أول فوز له بتغلبه على جاره النصر بهدف وحيد.



مباراتان غداً



وفي مباراتي الغد، فستكون المباراة الأولى فرصة لمدرب الفحيحيل السوري فراس الخطيب لتقويم وضع الفريق بعدما أصابه اعوجاج في الجولات السابقة، وجاء في مركز لا يتناسب مع قدرات لاعبيه وآخرها الخسارة من جاره الشباب، حيث لم يسجل سوى هدف واحد في ثلاث جولات متتالية، في حين ان النصر الذي يحل في قاع الترتيب يبحث عن فوز أول يعينه على بقية الجولات.



وفي مباراة القادسية وكاظمة، فإن مدرب «الأصفر» نبيل معلول مطالب باستبعاد بعض اللاعبين الأساسيين الذين تراجع مستواهم بشكل واضح ومنهم محمد صولة ومنح الفرصة لغيرهم، في حين ان حراسة القادسية لا تزال في غير حضورها، في المقابل فإن كاظمة تحسن مستواه كثيرا في آخر مباراة مع العربي (0-0) وسيكون نداً لخصمه اليوم في مباراة لن تخلو من الأهداف.