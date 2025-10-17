

أسامة دياب



أعلن السفير الإيطالي لدى البلاد لورينزو موريني انطلاق فعاليات الأسبوع الإيطالي للتصميم في الكويت، والذي يقام هذا العام تحت شعار الاحتفاء بالإبداع الإيطالي في مختلف مجالاته، مشيرا إلى أن هذا الحدث العالمي تنظمه إيطاليا سنويا في مختلف دول العالم ضمن مبادرة «يوم التصميم الإيطالي»، الذي يقام عادة في النصف الثاني من شهر أكتوبر، احتفاء بالتصميم والفن والابتكار الإيطالي.



وقال موريني في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة للإعلان عن انطلاق فعاليات الأسبوع الإيطالي للتصميم في الكويت إن «المنتجات الإيطالية معروفة جيدا في الكويت، فالإبداع الإيطالي حاضر في العديد من المجالات، من الأثاث والموضة إلى المجوهرات والطعام والفن والموسيقى، وكل جانب من جوانب ثقافتنا وتقاليدنا يجد تقديرا كبيرا في المجتمع الكويتي الصديق».



وأضاف: «هذا العام، اخترنا أن نقدم برنامجا مختلفا وأكثر تنوعا، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الكويتية المرموقة، من بينها مجمع الأفنيوز، ومنصة الفن المعاصر (CAP)، ودار الآثار الإسلامية، ومركز الأمريكاني الثقافي، فبدلا من الاكتفاء بفعالية واحدة كما في الأعوام الماضية، سنقدم سلسلة من الأنشطة في مواقع متعددة وبصيغ متنوعة، بهدف الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور». وأوضح السفير ان انطلاقة المهرجان ستكون يوم الأحد 19 أكتوبر، مشيرا إلى أن البرنامج حافل بالفعاليات الفنية والثقافية والتجارية، مشيرا إلى أن الافتتاح الرسمي سيكون من خلال المعرض الإيطالي في مجمع الأفنيوز بمنطقة «غراند أفنيوز»، بالقرب من جناح إيطاليا، موضحا أن المعرض سيضم مجموعة من أبرز العلامات التجارية الإيطالية في مجالات الموضة والطعام والأثاث والمعدات الطبية والعطور، وسيستمر لمدة أسبوع كامل، من الأحد إلى السبت.



أما بخصوص الفعاليات في منصة الفن المعاصر (CAP)، فأوضح السفير أن الفعاليات ستتضمن افتتاح معرض فني في 21 أكتوبر للفنان الإيطالي فيورنتيني، المعروف بأعماله التي تجسد المدن والمناظر الطبيعية والسيارات والحيوانات بأسلوب فني متميز، مشيرا إلى أن الافتتاح سيتخلله حفل موسيقي لموسيقى الجاز الحية.



وأضاف ان الأسبوع نفسه سيشهد افتتاح صالة عرض جديدة لتصاميم «بولترونا فراو» الإيطالية بالتعاون مع (CAP)، حيث سيقوم عدد من المصممين الإيطاليين بإلقاء محاضرات في جامعة الكويت والمنصة نفسها لتعزيز التبادل المهني والثقافي بين المعماريين والمصممين من البلدين.



أما فيما يتعلق بيوم الافتتاح 19 أكتوبر، فسيقام حفل موسيقي كلاسيكي في المركز الثقافي الأميركي، بعد أن نقل من موقعه الأصلي في دار الآثار الإسلامية بسبب إغلاق الطرق، مشيدا بالموقع الجديد الذي يتميز بأجوائه الراقية، مضيفا: «سيتضمن الحفل موسيقى كلاسيكية من أشهر أفلام السينما الإيطالية، من تأليف كبار الموسيقيين مثل إنيو موريكوني، تتضمن مقاطع من أفلام شهيرة مثل «العراب» و«حدث ذات مرة في الغرب» و«سينما باراديسو» وأعمال المخرج فيليني.



وفي سياق العلاقات الثنائية، أكد السفير أن العلاقات بين إيطاليا والكويت ممتازة وتشهد تطورا متواصلا، مشيرا إلى أن البلدين يعملان حاليا على التحضير لعدد من الزيارات رفيعة المستوى خلال الأشهر المقبلة، معربا عن الأمل في أن يشهد القريب العاجل تبادلا للزيارات بين القيادات في البلدين.



وأضاف ان التعاون الثنائي يشمل مجالات متعددة مثل الاستثمار والدفاع والعلوم والأمن والتدريب، إلى جانب بحث سبل توسيع الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، موضحا أن هناك مباحثات متقدمة مع شركة الطيران الإيطالية ITA Airways لاستئناف الرحلات المباشرة إلى الكويت.



وأشار السفير إلى أن التعاون في مجال الدفاع قوي للغاية، موضحا أن برنامج «يوروفايتر» يمثل نموذجا ناجحا للشراكة، حيث أوشكت عمليات التسليم على الانتهاء مع وصول الطائرات المتبقية بحلول أوائل عام 2026، فيما تتولى شركة «ليوناردو» مسؤولية الخدمات اللوجستية والصيانة وتدريب الطيارين.



كما لفت إلى التعاون القائم بين الحرس الوطني الكويتي وقوات الكارابينييري الإيطالية، بما في ذلك برامج تدريب الضباط، والإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة، مضيفا ان البلدين استضافا فعالية دولية حول مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بمشاركة كينيا ونيجيريا.



وأكد أن الشركات الإيطالية نشطة في القطاع الصحي الكويتي، ومن أبرزها شركة بيتزاروتي التي تولت إنشاء المستشفى الجديد للولادة وتشرف على أعمال صيانته.



وفي مجال التعليم، أشار إلى تزايد عدد الطلبة الكويتيين الذين يدرسون في إيطاليا، مقابل قدوم عدد متزايد من الطلبة والباحثين الإيطاليين إلى الكويت، لاسيما في البعثات الأثرية المشتركة، مبينا أن العديد من الجامعات الإيطالية باتت توفر برامج دراسية باللغة الإنجليزية، مما يجعلها أكثر جذبا للطلبة الكويتيين.