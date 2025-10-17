

محمد راتب



في خطوة تبرز مدى اهتمام إدارة جمعية مشرف التعاونية بالجانب الإنساني والاجتماعي، وإيمانا منها بدور بيت الزكاة في المجتمع الكويتي، قامت جمعية مشرف التعاونية كعادتها بتسليم وفد بيت الزكاة شيكا بقيمة زكاة الجمعية وقد سلمه رئيس مجلس الإدارة معاذ اليحيا برفقة نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالمحسن المليفي وأمين الصندوق عبدالمحسن الموسى إلى مدير إدارة تنمية الموارد ببيت الزكاة عبدالعزيز الكندري بمرافقة رئيس قسم خدمة الشركات ناصر الحمضان ومحاسب قسم خدمة الشركات علي العوضي ومحاسب قسم خدمة الشركات محمد القضيبي.



وأشاد اليحيا بالدعم الاجتماعي الذي يقدمه بيت الزكاة من كفالة الأسر المحتاجة والمتعففة وايصال المساعدة للمتعسرين وإقامة المشاريع الخيرية، وقد وصت الشريعة الإسلامية على التكافل بين المسلمين والحث على الزكاة وايمانا منا بسمو هذه الرسالة وان خير من يمثلها في بلدنا الحبيب هو بيت الزكاة الكويتي، أتقدم بالنيابة عن تعاونية مشرف ومساهميها بتقديم شيك التبرع لبيت الزكاة.



بدوره، قال الكندري: نشكر تعاونية مشرف على أداء زكاتها وهو ليس بجديد على تعاونية مشرف التي يتجدد اللقاء معها سنويا ولا يخفى على أحد دور جمعية مشرف في العمل الاجتماعي ودعمها لمسيرة الأعمال الخيرية، كما تمنى التوفيق والازدهار لإدارة الجمعية.