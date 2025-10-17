

آلاء خليفة



بدأ قسم التمريض التخصصي بكلية العلوم الطبية المساعدة في جامعة الكويت برنامج التدريب الميداني الإكلينيكي لطلبة الفرقة الثانية في مستشفى الأميري، حيث مثلت القسم في الزيارة القائمة بأعمال رئيس القسم د.سعاد الفضلي، يرافقها 27 طالبا وطالبة.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، والتعرف على أقسام المستشفى وبيئة العمل فيها، وتحديد مواقع التدريب الميداني التي سيتلقى فيها الطلبة تدريبهم العملي، تمهيدا لمرحلة ما بعد التخرج والانخراط في سوق العمل.

وبهذه المناسبة، أعربت د.الفضلي عن شكرها وتقديرها لإدارة مستشفى الأميري، وعن بالغ امتنانها لمشرف التدريب بالمستشفى د.علي الحداد على حسن الاستقبال والتعاون المثمر بين القطاعين الأكاديمي والطبي، مؤكدة أن هذا التعاون يشكل خطوة مهمة في ربط الجانب التعليمي بالجانب التطبيقي.