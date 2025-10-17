العصيمي: المعرض أكبر تجمع وظيفي لدعم الكوادر الوطنية ورفع نسب «التكويت»



عبدالله الراكان



أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن معرض «وظيفتي» يمثل فرصة وطنية مهمة في مسيرة تمكين الشباب الكويتي وتأهيلهم للمستقبل، ويجسد التوجه الوطني نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره ركيزة التنمية وعماد رؤية كويت 2035، وسط الدعم المستمر من القيادة السياسية.



وقال المطيري خلال افتتاح المعرض أمس إن الشباب يشكلون أكثر من 67% بالمجتمع الكويتي، وهم طاقة وطنية استثنائية وهبة ديمغرافية ثمينة تستحق الاستثمار الأمثل، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشباب 2025-2030 وضعت 5 مسارات تنموية رئيسية، في مقدمتها القيادة والتوظيف وريادة الأعمال، وهي الركيزة التي يترجمها معرض «وظيفتي» من خلال إتاحة الفرص العملية أمام الشباب لبناء مستقبلهم المهني وصقل مهاراتهم الريادية في بيئة محفزة وداعمة للإبداع.



وأضاف أن المعرض يشكل منصة وطنية تجمع بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتوسيع مجالات التدريب والتوظيف وصناعة الفرص الجديدة، بما يعزز ثقافة العمل المنتج ويكرس مبدأ التمكين الذي يبدأ من المبادرة، مؤكدا أن الريادة ثمرة الاستثمار في الشباب، معربا عن شكره لجميع القائمين على تنظيم المعرض والجهات الداعمة له على جهودهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.



من جانبها، قالت المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة م.رباب العصيمي إن الهيئة تشارك في المعرض للعام الرابع على التوالي، ما يؤكد التزامها الراسخ بدعم الكوادر الوطنية وتأمين فرص العمل المناسبة لها في القطاعين العام والخاص، بما يتوافق مع رؤية الكويت في رفع نسب التكويت وتعزيز مساهمة الشباب في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.



وأكدت العصيمي أن معرض «وظيفتي» يعد أكبر تجمع وظيفي في الكويت، ويلبي طموحات الشباب الكويتي واحتياجاتهم الوظيفية، مشيرة إلى أن المشاركة الواسعة من المؤسسات الوطنية تعكس الحرص على توفير بيئة عمل محفزة للشباب الكويتي وتوسيع آفاق التوظيف.