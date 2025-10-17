

أكدت إدارة العلاقات العامة في البلدية مواصلة فرق إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق في محافظة الأحمدي حملة التنظيف الواسعة للطرق والشوارع الرئيسية، وكثف الفريق الرقابي حملته الميدانية التي شملت أعمال تنظيف الطرق السريعة ورفع كل ما يشوه المنظر العام.



وفي هذا السياق، أكد مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي سعد الخرينج تكثيف أعمال النظافة على جميع الطرق السريعة بنطاق المحافظة بالتعاون مع وزارة الداخلية وبواسطة الكنس الآلي وعمال الكنس اليدوي وتم تواجد رجال الداخلية لسلامة مرتادي الطريق والعمال. وأشار إلى أن الحملات الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في محافظة الأحمدي أسفرت عن تنظيف الخطوط السريعة، طريق الملك فهد من الرمال والمخلفات من منطقة الظهر إلى النويصيب، وطريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طريق الفحيحيل) من منطقة الفنطاس إلى نهاية الطريق باتجاه منطقة علي صباح السالم بتواجد ميداني للمفتشين بجميع النوبات.