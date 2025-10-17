القاهرة - خديجة حمودة



أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د.بدر عبدالعاطي أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، أمس، مع بي أس جايارا مان رئيس مجلس إدارة شركة «TCI Sanmar» للكيماويات، في نيودلهي. كما أكد د.عبدالعاطي على ترحيب مصر بجذب مزيد من الاستثمارات الهندية في مختلف القطاعات الصناعية، لا سيما تلك التي يحتاج اليها السوق المصري، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتسوية كل مشاكل المستثمرين الأجانب، وتيسير أي صعوبات قد يواجهونها بما في ذلك تسهيل منح تأشيرات لمسؤولي الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر.



وتعتبر شركة TCI Sanmar أكبر شركة هندية مستثمرة في مصر بمبلغ يصل الى نحو 1.5 مليار دولار، حيث شجع وزير الخارجية الشركة على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر في ضوء التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري.