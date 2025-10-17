

ندى أبونصر



اجتمعت عضوات مجموعة المرأة الدولية، إلى جانب عدد من السفيرات المعتمدات لدى الكويت وعضوات من السلك الديبلوماسي في المركز العلمي الكويتي لحضور حدث خاص مخصص لرعاية البيئة وتجميل المناطق المجتمعية.



وأقيمت المبادرة بالتعاون مع المركز العلمي الكويتي وبدعم من د.أميرة الحسن رئيسة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الكويت لدول مجلس التعاون الخليجي ونائب المدير العام لشؤون الزوار والمتحدث الرسمي باسم المركز العلمي محمد السنعوسي ما يسلط الضوء على الالتزام المشترك بالاستدامة في الكويت.



وتميز البرنامج بمزيج من التثقيف والتفاعل العملي، حيث قامت المشاركات بجولات إرشادية في مرافق المركز، وجلسة توعية بيئية قيمة، وعرض أفلام ثلاثية الأبعاد في سينما «آي ماكس» بعنوان «جسم الإنسان» و«عالم الفراشات الرائع»، كما تضمن الحدث لفتة رمزية لإعادة تدوير البلاستيك، تأكيدا على رسالة اليوم البيئية.