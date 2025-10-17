

عقدت أعمال الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية دولة الكويت وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، في مقر وزارة الخارجية، حيث ترأس الجانب الكويتي فيها، نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد، في حين ترأس الجانب الإثيوبي حدرا أبرا أدماسو، وزير الدولة للشؤون الخارجية في وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية.



وتم خلال المشاورات بحث المواضيع المطروحة على جدول الأعمال والعلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما أقام نائب وزير الخارجية مأدبة غداء على شرف الضيف والوفد المرافق له، حضرها عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.