أعلنت وزارة النفط أمس عن استضافة الكويت لمنتدى الشباب الثامن لمجلس البترول العالمي للطاقة يومي 22 و23 أكتوبر الجاري للمرة الأولى في تاريخ البلاد في خطوة تبرز مكانتها محورا رئيسيا للحوار بشأن مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن هذا الحدث النوعي يعيد كذلك تأكيد على موقع الكويت الاستراتيجي بخريطة الطاقة العالمية ويقام برعاية وحضور وزير النفط طارق الرومي ومشاركة رئيس مجلس البترول العالمي بيدرو ميراس وحضور قيادات من المنظمات النفطية الدولية الكبرى، في مقدمتها الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) هيثم الغيص، والأمين العام للمنظمة العربية للطاقة جمال اللوغاني. وأوضحت أن من بين الحضور أيضا الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي جاسم الشيراوي إلى جانب ممثلين عن أكثر من 60 دولة، كما يضم أكثر من 100 متحدث عالمي ومشاركة كبريات الشركات النفطية والمؤسسات البحثية العالمية.

وأكدت أن الكويت تمضي بخطى واثقة لتكون منصة فكرية واقتصادية إقليمية للطاقة لافتة إلى أن المنتدى سيسهم في تحويل مخرجات النقاش العلمي إلى مبادرات وبرامج تدريبية وشراكات بحثية مستدامة تعزز دور الشباب في صناعة مستقبل الطاقة.

ونقل البيان عن وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح تأكيده أهمية الاستفادة من هذا الحدث المهم في تمكين الشباب الكويتي عبر فتح قنوات تواصل مباشر مع خبراء وقادة القطاع وتوفير فرص للمشاركة في الجلسات العلمية والنقاشية ورفع نسب قبول الأوراق الفنية الوطنية وتعزيز حضور الكفاءات الكويتية في الأوساط الدولية.

وأضاف أن أهمية المنتدى تأتي في إطار تعزيز صورة الكويت باعتبارها مركزا للحوار حول قضايا الطاقة وشريكا موثوقا في تحقيق التوازن بين أمن الإمدادات الطاقية والاستدامة البيئية وتوسيع شبكات التعاون الدولي وتبادل المعرفة الفنية مع منظمات ومراكز الأبحاث العالمية.

وأوضح أن استضافة المنتدى تمثل قيمة اقتصادية واستثمارية مضافة للكويت تعزز مكانتها مركزا جاذبا للاستثمار في قطاع الطاقة المتكاملة خصوصا وسط توجهات الحكومة نحو التحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام وفق رؤية «كويت جديدة 2035». وقال إن المنتدى يركز على تمكين الكفاءات الشبابية وتأهيلها للمنافسة في الاقتصاد العالمي الجديد للطاقة من خلال جلسات علمية وورش عمل تتناول موضوعات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الصناعة النفطية وإدارة الكربون وتطبيقات الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن المنتدى لا يعد مجرد فعالية شبابية فحسب، بل أيضا منصة استراتيجية لبناء رأس المال البشري في قطاع الطاقة عبر تزويد الشباب بالمعرفة والأدوات التي تمكنهم من قيادة التحول الصناعي والاقتصادي خلال العقود المقبلة.