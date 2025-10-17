القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود،وشملت الزيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه، والسولار، وغاز تموين السيارات.



وأوضحت الوزارة- في بيان، أن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية بموجب القرار الجديد، أصبحت الأسعار على النحو التالي:



بنزين 95: ارتفع سعر اللتر إلى 21 جنيهاً، بدلاً من 19 جنيهاً.



بنزين 92: أصبح سعر اللتر 19.25 جنيها، بدلاً من 17.25 جنيها.



بنزين 80: زاد سعر اللتر ليبلغ 17.75 جنيها، بدلاً من 15.75 جنيها.



السولار: تحدد سعر اللتر عند 17.5 جنيها، بدلاً من 15.5 جنيها.



غاز تموين السيارات: ارتفع سعر المتر المكعب إلى 10 جنيهات، بدلاً من 7 جنيهات.



وأوضحت الوزارة أنه في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، قررت الحكومة تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل كحد أدنى، في ضوء ما تشهده الساحات المحلية والإقليمية والعالمية من متغيرات.



وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتقليل الفجوة بين تكلفة توفير المنتجات البترولية وأسعار بيعها في السوق المحلي.



كما أكدت استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى إقرار حوافز تشجيعية لهم، وهو ما يُسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، وبالتالي تحقيق استقرار نسبي في التكلفة.