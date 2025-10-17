القاهرة - أحمد صبري

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشريف فتحي وزير السياحة والآثار مراسم توقيع بروتوكولي تعاون جديدين بين الوزارتين، وذلك بمقر المتحف المصري الكبير، في خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية للمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية.

ويأتي توقيع هذين البروتوكولين تأكيدا على رؤية الدولة المصرية في دعم جهود التحول الرقمي، وصون التراث الحضاري، وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين بما يعكس مكانة مصر العريقة وريادتها السياحية والثقافية على المستويين الإقليمي والدولي.

قام بتوقيع البروتوكول الأول رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، ومحمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تنفيذ «مشروع بوابة تراث مصر الرقمي» الذي يتضمن رقمنة المحتوى الأثري المصري المملوك للمجلس الأعلى للآثار وإتاحته عبر منصة رقمية متكاملة تخدم الباحثين والدارسين والمهتمين بالشأن الأثري.

أما البروتوكول الثاني، فقد قام بتوقيعه م.أحمد عبدالعزيز النائب التنفيذي لشؤون المشروعات القومية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك نيابة عن الرئيس التنفيذي للجهاز، ود.محمد إسماعيل خالد.

ويستهدف «توفير وإتاحة خدمات الاتصالات داخل نطاق المواقع الأثرية المصرية»، لرفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية التي تضمن الحفاظ على الطابع الأثرى والهوية البصرية المميزة لتلك المواقع.

وينص البروتوكول على تحسين مستوى تغطية وجودة خدمات الاتصالات داخل المواقع الأثرية، من خلال تطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بالتعاون مع الشركات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتحديد أولويات العمل.

وأكد الوزير عمرو طلعت، أن هذين البروتوكولين يجسدان التعاون الوثيق بين الوزارتين للنهوض بمستوى خدمات الاتصالات في المواقع الأثرية، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة للسائحين، فضلا عن إتاحة المحتوى الثقافي المرقمن الخاص بالمجلس الأعلى للآثار على بوابة «تراث مصر الرقمي»، لتعزيز الجهود المبذولة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على الإرث الحضاري المصري العريق وإتاحته رقميا.

وأكد الوزير شريف فتحي، أن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار التعاون المثمر بين الوزارتين، ويعكس حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع، وتنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي بما يعمل على الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التراثية الورقية والميكروفيلمية للأجيال القادمة، وإتاحتها للباحثين والدارسين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين وتحسين تجربتهم داخل المواقع الأثرية.

وأكد رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، أن مشروع بوابة تراث مصر الرقمي يمثل أحد أبرز المشروعات التي تنفذها الوزارة في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، حيث يهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم الاقتصاد الثقافي والمعرفي، على النحو الذى يسهم في إثراء المحتوى الرقمي المصري، واستدامة الريادة المصرية.

ومن جانبه، أوضح محمد إسماعيل خالد، أن بروتوكول «بوابة تراث مصر الرقمي» يمتد لمدة 3 سنوات، سيتم خلالها تشكيل لجنة متخصصة من المجلس الأعلى للآثار لحصر واختيار المحتوى الأثرى الذى سيتم رقمنته، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحته على البوابة الرقمية، مع ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية.