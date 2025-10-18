ناصر العنزي

أحسن الجهراء ضيافة التضامن وخرج بثلاث نقاط بعد فوزه بهدف نظيف يتوقيع فهد عايد في الدقيقة (3) من اللقاء في المباراة التي جمعتهما على ملعب مبارك العيار ضمن الجولة الخامسة من دوري زين الممتاز ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بعد أول فوز له في الدوري ومثلها للخاسر التضامن بعد مبارة عقيمة هجوميا، حيث نجح الجهراء في تسجيل هدف مبكر ظل محافظا عليه بفضل تماسك دفاعه وحارسه مبارك الحربي.

جاء الشوط الأول سريعا بين الطرفين إلا أن التسرع من قبل اللاعبين أفسد عليهم الوصول إلى المرميين، في حين أحسن الجهراء في تسجيل هدفه بعد عدة تمريرات هيأ بها فهد زويد الكرة الى فهد عايد الذي احسن ايداعها المرمى، وتمكن حارس الجهراء مبارك الحربي من التصدي للكرات العالية المرسلة من الخصم وأبعدها عن منطقة الخطر.

ولم يظهر التضامن في صورة تمكنه من تهديد مرمى خصمه بسبب البطء في تنفيذ الألعاب من قبل افراد خط الوسط المكون من حسن حسون وحامد الرشيدي وجوناثان وعبدالمحسن العجمي، ولم تكن هناك فرص حقيقية للتضامن سوى تسديدات عشوائية.

9 دقائق إضافية .

أدار المباراة الحكم عمار اشكناني، وجاءت قراراته سليمة، ومنح وقتا اضافيا "9" دقائق في الشوط الثاني، وكان عليه اخراج البطاقة الصفراء لحالتين للخشونة.