

القاهرة ـ أحمد صبري



أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية د.خالد قاسم، أن الوزارة أطلقت حملات رقابية مكثفة بجميع المحافظات، لمتابعة التزام سائقي وسائل النقل العام بتطبيق التعريفة الجديدة التي تم إقرارها عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين والسولار. وأشار قاسم، في مداخلة تلفزيونية، إلى أن وزيرة التنمية المحلية د.منال عوض وجهت المحافظين بسرعة عقد اجتماعات عاجلة، بمشاركة مديري إدارات المواقف والمرور والأزمات ومباحث المرور، لوضع تعريفات دقيقة لخطوط السير الداخلية والخارجية سواء لسيارات الميكروباص أو النقل الجماعي أو «السرفيس»، وتم إعلانها رسميا مع توفير أرقام للتواصل في حال وجود أي مخالفة.



وأضاف «أن المحافظين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تابعوا التنفيذ ميدانيا لضمان التزام السائقين بهذه التعريفات الجديدة»، مؤكدا أن الوزارة توفر وسائل تواصل مباشرة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات، وذلك عبر الخط الساخن «15330»، أو من خلال رقم الواتس آب لمبادرة «صوتك مسموع» «01200353111».



وأوضح المتحدث الرسمي أنه في حال ضبط أي سائق مخالف للتعريفة المقررة، يتم تحرير محضر له طبقا لقانون المرور، وتطبق غرامة تدريجية قد تصل، حال تكرار المخالفة، إلى سحب ترخيص المركبة.



إلى ذلك، تنطلق أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الخامسة بمدينة أسوان، اليوم، تحت عنوان «عالم في تغير، وقارة في حراك: مسيرة تقدم إفريقيا في ظل التحولات العالمية».



تعد هذه النسخة هي الثانية التي تعقد بمدينة أسوان بعد النسخة الأولى من المنتدى والذي انطلق في عام 2019 إبان رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، ليصبح منصة تجمع القادة وصانعي القرار والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني. كما تشكل النسخة الخامسة من منتدى أسوان منصة رفيعة المستوى للمساهمة في رسم مسار إفريقيا في ظل هذا المشهد المعقد.



وتحول منتدى أسوان إلى أول منصة متخصصة في قضايا السلم والأمن والتنمية، رسخ مكانته وأصبح محط اهتمام بالنسبة للمنظمات الإقليمية والدولية التي تحرص على المشاركة في فعالياته حيث يسهم في تبادل الرؤى حول التحديات السياسية والاقتصادية والتنموية المشتركة. وأكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د.بدر عبدالعاطي في عدة مناسبات ولقاءات أهمية المنتدى كمنصة إفريقية لطرح حلول مستدامة لتحديات القارة وتعزيز الرابط بين السلم والأمن والتنمية.



ويشارك في النسخة الخامسة من منتدى أسوان ـ التي تستمر لمدة يومين ـ قادة أفارقة ودوليون للدفع بحلول تقودها إفريقيا وتعمل على تعزيز العلاقة بين السلم والأمن والتنمية، كما يشارك عدد من الوزراء والمنظمات الدولية والإقليمية وشركاء التنمية ودوائر رجال الأعمال والمؤسسات الإنسانية، كشركاء أساسيين في تعزيز السلم والتنمية المستدامين في قارتنا.