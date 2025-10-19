

القاهرة - محمد سامي



شهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر أكتوبر قفزة جديدة لمنتخب مصر، بعدما تقدم 3 مراكز ليحتل المرتبة الـ 32 عالميا خلف منتخب المغرب الذي جاء في المرتبة الـ 12 عالميا والأولى عربيا، فيما حافظ المنتخب السنغالي على موقعه في المرتبة الـ 18 عالميا والثانية أفريقيا.



وعلى صعيد المنتخبات العربية، جاء منتخب الجزائر في المرتبة 35، تونس (43)، بينما حل منتخب قطر في المرتبة (52)، والعراق في المرتبة (57)، يليه منتخب السعودية في المرتبة (58)، ثم الأردن (66)، الإمارات (67)، وأخيرا عمان في المرتبة (79).



من ناحية أخرى، شهدت منافسات اليوم الأول من الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري المصري فوز غزل المحلة على ضيفه كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، بينما تجمد رصيد كهرباء الإسماعيلية عند 8 نقاط، كما تعادل المقاولون العرب مع إنبي بهدف لكل منهما في أول مباراة لذئاب الجبل تحت قيادة المدرب سامي قمصان، ليرفع إنبي رصيده إلى 18 نقطة، فيما أصبح رصيد الأول 6 نقاط.



وفي ملعب السلام، تعرض وادي دجلة للخسارة أمام مودرن سبورت بنتيجة (2-1)، ليتوقف رصيده عند 16 نقطة، بينما رفع مودرن رصيده إلى 15 نقطة.



هذا، ويلتقى اليوم زد إف سي (13 نقطة) مع بتروجيت (14 نقطة) في الـ 5 مساء، وسيراميكا كليوباترا (17 نقطة) مع طلائع الجيش (9 نقاط) في الـ 8 مساء.



وقاريا، انتهى لقاء الذهاب بين المصري البورسعيدي والاتحاد الليبي بالتعادل السلبي في طرابلس ضمن دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب في 25 الجاري على ملعب السويس الجديد.