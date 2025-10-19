

تترقب الكرة العربية أن يحقق المنتخب المغربي أول لقب عربي في كأس العالم للشباب عندما يواجه المنتخب الأرجنتيني فجر الاثنين في نهائي البطولة بين منتخبين يعتبران الأفضل من ناحية النتائج وتقديم المستويات منذ انطلاق البطولة.



ورغم الحضور المتوقع للجماهير الأرجنتينية، فإن الدعم الأكبر سيأتي من جماهير تشيلي نفسها، التي أعلنت تعاطفها الصريح مع المنتخب المغربي إعجابا بالروح القتالية للأشبال الذين هزموا كبار القارات الثلاث.



كما شهدت العاصمة سانتياغو توافد المئات من المغاربة المقيمين في أميركا اللاتينية والولايات المتحدة وكندا، إضافة إلى جالية مغربية قادمة من الأرجنتين نفسها، لخلق أجواء جماهيرية استثنائية في المدرجات دعما لأشبال المدرب محمد وهبي في ليلة المجد المنتظرة.



وإذا نجح المغرب في تحقيق اللقب، فسيكون أول منتخب إفريقي عربي يرفع كأس العالم للشباب، لتتواصل سلسلة الإنجازات غير المسبوقة في الكرة المغربية.



وافتتح المغرب مشواره في بطولة كأس العالم للشباب بالفوز أمام إسبانيا 2-0، ثم تجاوز البرازيل 2-1، قبل أن يخسر من المكسيك 0-1.



وتغلب على كوريا الجنوبية 2-1 في دور الـ16، وعلى أميركا 2-1 في ربع النهائي، وعلى فرنسا بركلات الترجيح.



أما الأرجنتين فحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز على كوبا بنتيجة 3-1 وأستراليا بنتيجة 4-1، وإيطاليا 1-0.



وفي دور الـ16، تجاوز نيجيريا برباعية نظيفة، ثم المكسيك 2-0 مقابل في ربع النهائي، وعلى كولومبيا 1-0.