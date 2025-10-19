

في إطار التزامها المتواصل بدعم المبادرات الصحية والمجتمعية، أعلنت مجموعة الساير عن رعايتها لحملة التوعية بسرطان الثدي التي ينظمها فريق الخطوة الأولى التطوعي تحت شعار «شناطره.. بادري بالفحص المبكر لسرطان الثدي»، وذلك تزامنا مع شهر أكتوبر، شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي.



وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، كونه يشكل خطوة أساسية في زيادة فرص الشفاء وتقليل مخاطر المضاعفات، من خلال اكتشاف المرض في مراحله الأولى.



وتشمل فعاليات الحملة مجموعة من الأنشطة التوعوية والورش التثقيفية والفحوصات المجانية بالتعاون مع عدد من الجهات الطبية والمتطوعين، وذلك في مختلف مناطق الكويت على مدار شهر أكتوبر.



وبهذه المناسبة، قال م.نهاد الحاج علي - مدير مجموعة التميز المؤسسي في مجموعة الساير قائلا: نحن في مجموعة الساير نولي اهتماما كبيرا بالصحة المجتمعية، وندعم بكل فخر المبادرات التي تسهم في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع. تأتي رعايتنا لحملة «شناطره.. بادري بالفحص المبكر لسرطان الثدي» استمرارا لنهجنا في المسؤولية المجتمعية، وتأكيدا على أهمية تمكين المرأة وتشجيعها على الاهتمام بصحتها وإجراء الفحوصات الدورية التي تسهم في إنقاذ الأرواح.



وأضاف أن مجموعة الساير تؤمن بأن الوعي هو خط الدفاع الأول ضد الأمراض، مؤكدا أن التعاون مع فرق تطوعية نشطة مثل «الخطوة الأولى» يجسد روح الشراكة المجتمعية التي تسعى المجموعة إلى ترسيخها في مختلف المجالات.



وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود مجموعة الساير المستمرة لدعم البرامج التوعوية والصحية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيا وصحة واستدامة.