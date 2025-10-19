قامت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان بزيارة ميدانية إلى محطة أم الهيمان للصرف الصحي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات في المشروع ومتابعة مراحل التنفيذ على أرض الواقع.



واستمعت الوزيرة إلى شرح مفصل من القائمين على المشروع حول نسب الإنجاز والخطط التشغيلية والتحديات الفنية التي تم تجاوزها، مؤكدة أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وضمان جودة الأعمال بما يتماشى مع المعايير البيئية والفنية المعتمدة.



وأشادت المشعان بجهود فرق العمل والجهات المشرفة على المشروع، مشددة على أن محطة أم الهيمان تعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تسهم في تطوير منظومة البنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي في البلاد.