نظمت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، بحضور رئيس قطاع الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية العميد دخيل الدخيل، وبإشراف المدير العام بالإنابة العميد أسامة ماجد الماجد، ومدير إدارة السجن العمومي العميد فهد فوزي، دوري كرة القدم لنزلاء السجن العمومي.



ويأتي تنظيم هذه البطولة ضمن البرامج الهادفة إلى تعزيز الجانب الرياضي والثقافي والاجتماعي للنزلاء، بما يسهم في تنمية روح التعاون والانضباط وترسيخ القيم الإيجابية بينهم، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير بيئة الإصلاح والتأهيل داخل مجمع السجون.



وشهد الحفل الختامي للدوري تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وسط أجواء تنافسية تعكس نجاح الجهود المبذولة من قبل الإدارة في دعم الأنشطة الرياضية للنزلاء ضمن الموسم الرياضي لمجمع السجون.