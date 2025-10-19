ذكر تقرير أصدره مركز معلومات شبكة الإنترنت الصيني، أن الصين سجلت إجمالي 515 مليون مستخدم للذكاء الاصطناعي التوليدي حتى شهر يونيو من العام الحالي، ما يضاعف قاعدة المستخدمين في غضون ستة أشهر. وأضاف التقرير أن الرقم ارتفع بـ266 مليون شخص عن شهر ديسمبر من العام 2024، ما يرفع معدل انتشار المستخدمين إلى 36.5 في المائة في الصين.



ولفت التقرير إلى أن أنماط الذكاء الاصطناعي التوليدي المطورة محليا في الصين اكتسبت شعبية واسعة لدى المستخدمين في البلاد، فيما تم تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل واسع في مجالات مثل البحث الذكي وإنشاء المحتوى والمساعدة المكتبية والأجهزة الذكية.



كما يجري استكشاف فائدته بنشاط في قطاعات تشمل الإنتاج الزراعي والتصنيع الصناعي والبحث العلمي، وفقا للتقرير الصادر أثناء المؤتمر الصيني لموارد البنية التحتية للإنترنت لعام 2025، الذي عقد في بكين أمس.