القاهرة - أحمد صبري



أكد د.شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الوزارة على تنفيذ مبادرات تهدف إلى إحداث تراجع ملموس في أسعار السلع الغذائية لخدمة المواطن. وأوضح أنه تم إنشاء أكثر من 300 سوق يوم واحد في كل المحافظات، بالتعاون مع المحافظين، إضافة إلى العمل على تشجيع صغار المنتجين في عرض منتجاتهم مباشرة، كما أن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع الغرف التجارية ومختلف الجهات المعنية في الدولة.



وقال الوزير إن «السيطرة الحقيقية على الأسعار تأتي من محورين أساسيين، وهما الوفرة والتواصل الجيد مع المواطن»، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مبادرة «سوق اليوم الواحد» في كل المحافظات، والتي تعد منذ انطلاقها بالناجحة». وأشار إلى أن وجود هذه المعارض الموسمية أهلا مدارس «وأهلا رمضان» في كل محافظة، تعمل بالتوازي مع الأسواق الأخري، لافتا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، منذ أكثر من شهرين لخفض الأسعار. وكشف وزير التموين عن نتائج هذه المبادرات التي بدأت تظهر بالفعل من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وإعلان تخفيضات تتراوح بين 5% و18% على معظم منتجاتها، بينما أعلنت السلاسل التجارية الكبرى بعد اجتماع مع الاتحاد العام للغرف التجارية عن تخفيضات كبيرة تصل إلى 10% ومنها منتجو زيت الطعام. وأعرب عن تفاؤله بتحقيق استقرار أكبر للأسعار بسبب العوامل الاقتصادية والسياسات متكاملة، والتي كان أبرزها استقرار سعر الصرف نتيجة سياسات البنك المركزي والحكومة وتحسن سلاسل الإمداد، مؤكدا أن الهدف الوحيد الذي نسعى إليه هو خدمة المواطن. وأضاف أن تسهيل الإجراءات في الموانئ بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف ضمان عدم تكدس البضائع وتسهيل الإجراءات، وهو ما كان له تأثير مباشر على خفض الأسعار.