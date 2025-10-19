صالة العرض مصممة لتوفر للزوار تجربة شاملة تساعدهم على تخيل هذه الحلول داخل منازلهم أو مشاريعهم واختيار الأنسب لهم بكل راحة وثقة



أعلنت شركة الغانم الهندسية، إحدى الشركات الرائدة ضمن مجموعة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة يوسف الغانم)، عن افتتاح أول صالة عرض رئيسية لها بالكويت، وذلك خلال حفل رسمي أقامته الشركة بحضور محمود سمارة الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم، وطارق طلبة المدير العام الأول لشركة الغانم الهندسية، وعدد من مديري الشركة وضيوفها من القطاعين الهندسي والتجاري.



ويمثل هذا الافتتاح خطوة استراتيجية جديدة تعكس التزام الشركة بالاقتراب أكثر من عملائها، من خلال منحهم تجربة فريدة تتيح لهم رؤية الحلول الهندسية على أرض الواقع بدلا من الاكتفاء بالكتالوجات أو الصور، وقد صممت الصالة لتوفر للزوار تجربة شاملة تساعدهم على تخيل هذه الحلول داخل منازلهم أو مشاريعهم، واختيار الأنسب لهم بكل راحة وثقة.



معرض شامل للحلول المنزلية



تعد هذه الصالة الأولى من نوعها في الكويت من حيث تنوع الحلول التي تقدمها تحت سقف واحد، إذ تجمع بين التصميم العصري، والجودة العالية، والتقنيات الحديثة، لتمنح الزائرين فرصة اختبار واقعية لمختلف المنتجات ضمن بيئة عرض أنيقة وعملية.



ويضم المعرض مجموعة واسعة من أحدث أنظمة الألمنيوم للأبواب والنوافذ وواجهات المباني، تشمل أنظمة الانزلاق الرفيعة، والأبواب المحورية، والأبواب القابلة للطي، والنوافذ المفصلية، المصممة لتناسب طبيعة المناخ الكويتي ومتطلبات الحياة العصرية. كما تضم الصالة تشكيلة مميزة من المطابخ الحديثة والكلاسيكية المصنوعة من الألمنيوم والخشب والستانلس ستيل، بتصاميم تتنوع بين الأناقة الأوروبية والوظيفة العملية التي تناسب الأسرة الكويتية.



ويقدم المعرض أيضا حلولا متكاملة للمصاعد المنزلية، محلية وأوروبية الصنع، مع إمكانية التصميم حسب الطلب لتوفير أعلى مستويات الأمان والراحة والأناقة، بما يتناسب مع احتياجات كل منزل ومساحته.



إرث هندسي منذ عام 1961



تأسست شركة الغانم الهندسية عام 1961، وهي جزء من مجموعة قتيبة يوسف الغانم، لتصبح على مدى أكثر من ستة عقود من أبرز الشركات الهندسية في الكويت والمنطقة. ومنذ انطلاقها كان هدفها الأساسي المساهمة في بناء مستقبل أكثر تقدما وراحة في الكويت عبر توفير حلول هندسية متكاملة تتماشى مع التطورات التقنية العالمية وتلبي احتياجات العملاء في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.



وقد ساهمت الشركة في تطوير مئات المشاريع البارزة بمجالات الألمنيوم، والتكييف المركزي، والمصاعد، وأحواض السباحة، ما جعلها شريكا موثوقا في النهضة العمرانية للبلاد، وتضع الشركة العميل في قلب كل ما تقوم به، حيث يشكل رضا العملاء وخدمة ما بعد البيع حجر الأساس في نجاحها واستمراريتها.



شراكات عالمية وخبرة محلية



وتتعاون الغانم الهندسية مع أبرز العلامات التجارية العالمية بمجالات الألمنيوم والمصاعد والمطابخ وأنظمة التكييف، لضمان تقديم منتجات تجمع بين الجودة العالمية والخبرة المحلية. وتشمل هذه الحلول أنظمة التكييف المركزي من «ميديا» (Midea) بتقنية VRF الذكية المعروفة بدقتها العالية في التحكم وكفاءتها في استهلاك الطاقة.



وتعتمد الشركة على فرق هندسية متخصصة تقدم الدعم الفني والتصميمي من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، لتضمن التكامل بين المنتج والتطبيق العملي في كل مشروع.



ويأتي افتتاح هذه الصالة في إطار مساهمة الغانم الهندسية في دعم مسيرة التطوير العمراني في الكويت، وتلبية احتياجات السوق المتنامية من حلول البناء الحديثة، سواء لمالكي المنازل الجديدة أو للأسر التي تقوم بتجديد مساكنها، كما تهدف الشركة من خلال هذا المشروع إلى تعزيز الوعي بأهمية استخدام المواد عالية الجودة في التصميم والبناء، بما ينعكس إيجابا على متانة المباني وكفاءة الطاقة وراحة السكان.



وتؤمن «الغانم الهندسية» بأن بناء المستقبل يبدأ من التفاصيل الدقيقة، لهذا فهي تسعى إلى تقديم حلول ذكية ومستدامة تساعد العملاء على تحقيق التوازن بين الجمال، والوظيفة، والاستدامة في منازلهم ومشاريعهم.



عروض افتتاحية حصرية تصل إلى 50%



وبمناسبة الافتتاح، أعلنت الغانم الهندسية عن تقديم عروض حصرية وخصومات تصل حتى 50% على مجموعة مختارة من منتجاتها لفترة محدودة، إلى جانب خدمات استشارية مجانية في التصميم والتركيب، داعية العملاء إلى زيارة الصالة الجديدة في منطقة الري للاستفادة من هذه الفرصة المميزة.



يمثل افتتاح أول صالة عرض رئيسية للغانم الهندسية تجسيدا لرؤية الشركة في تقديم حلول هندسية مبتكرة تدعم التطوير العمراني في الكويت، وتعزز تجربة العملاء من خلال الجمع بين التصميم العصري، والتكنولوجيا الحديثة، والجودة التي لطالما اشتهرت بها الشركة على مدى أكثر من 60 عاما.



وتواصل الشركة اليوم مسيرتها نحو المستقبل بروح متجددة تجمع بين الخبرة المتراكمة والابتكار المستمر، لتبقى في طليعة الشركات التي تضع معايير جديدة للجودة والخدمة في السوقين الكويتي والإقليمي.