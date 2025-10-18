عبدالعزيز جاسم

حقق كاظمة فوزا مستحقاً على القادسية بهدف دون رد سجله محترفه البنيني سامسون أكنيولا من ركلة جزاء في المباراة التي جمعتهما على ستاد محمد الحمد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري زين الممتاز .

وبهذا الانتصار ارتقى البرتقالي للمركز الثالث مؤقتاً برصيد 9 نقاط ، فيما تراجع الأصفر للمركز الخامس برصيد 7 نقاط.

ودخل القادسية المواجهة وهو يعاني غياب عدد من لاعبيه بسبب الإصابة أو الإيقاف متمثل في عيد الرشيدي ومبارك الفنيني وجاسم المطر وطلال الفاضل وعبدالله مطاوع وسفيان بوشار وعبدالعزيز وادي ، بينما يعتبر الغياب المؤثر لكاظمة بإصابة المهاجم شبيب الخالدي حسين كنكوني.

ولم تكن هناك أي فرص خطرة في الشوط الأول حتى الدقيقة 32 بعدما انفرد لاعب البرتقالي أنس العوضات بالحارس علي جراغ الذي تصدى للكرة بشكل مميز .

واضطر مدرب كاظمة دراغان تاديتش في الدقيقة 39 لإخراج قائده بدر ذكرالله للإصابة ليدخل بدلاً منه محمد عنتر.

وجاء معظم وقت اللعب في الوسط أو في الأطراف التي لم تكن فعالة بشكل جيد سواء من خلال المهارة الفردية أو حتى من خلال الكرات العرضية ، لكن كاظمة نشط في الدقائق الأخيرة وكان الطرف الأفضل وحاول تسجيل هدف التقدم ، وتكررت المواجهة مرة أخرى بين العوضات وجراغ الذي تصدى لتسديدة العوضات بصعوبة (48).



وفي الشوط الثاني أشرك القادسية محمد صولة بدلا من محمود كهربا الذي حسن نوعا ما الأداء الهجومي للفريق من خلال انطلاقاته السريعة لكن المنافس البرتقالي واصل بحثه عن تسجيل هدف التقدم وكان له ذلك من ركلة جزاء تسبب بها سامسون أكنيولا بعد تمريرة عرضية لمست يد خالد إبراهيم انبرى لها أكنيولا بنفسه بنجاح (67).

وعلى الرغم من تقدم كاظمة بالنتيجة إلا أنه لم يتراجع كثيرا بل هاجم ووصل لمرمى منافسه بأكثر من كرة لكن خالد إبراهيم كاد أن يصحح خطأه بعد كرة عرضية واجه من خلالها مرمى خليفة رحيل لكنه وضع الكرة برأسه خارج المرمى ليخرج بعدها بسبب الإصابة ويدخل بدلاً منه فيصل الشطي (88).

أدار المباراة الحكم البلجيكي فيسر لورنس بصورة جيدة.