حقق منتخبنا الوطني للرجال للبادل فوزا على نظيره البحريني 2 - 1 ضمن منافسات بطولة آسيا الأولى للبادل (قطر 2025) والتي تستمر حتى 24 الجاري.



وتعد هذه هي المباراة الافتتاحية لمنتخب الرجال في البطولة التي انطلقت الجمعة الماضي والتي شهدت خسارة منتخبنا للسيدات أمام منتخب إندونيسيا 3 - 0 في مستهل مشواره بمنافسات البطولة حيث تضم مجموعة منتخبنا منتخبي إندونيسيا والبحرين.



ويتكون منتخب الرجال للبادل من عبدالعزيز معيوف وعبدالرحمن العوضي وفؤاد بهبهاني وحمود الجنيدل وحسين شمس وعبدالله الروضان ويوسف نزار ومحمد القطان في حين يتكون منتخب السيدات من سارة بهبهاني ودلال الجزاف ومريم السراج ودلال القناعي ودلال الفارس وزينب صرخوه ونور حسن ورحب بهبهاني.



وتقام البطولة على مرحلتين حيث تنطلق الأولى في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر بمشاركة 17 منتخبا مصنفا بين المركزين الخامس والحادي والعشرين في منطقتي آسيا وأوقيانوسيا موزعين على 4 مجموعات.



ويتأهل أصحاب المركز الأول من المجموعة المكونة من 3 منتخبات بجانب أعلى 4 منتخبات تصنيفا في القارة إلى المرحلة النهائية التي ستقام من 20 إلى 24 الجاري.



أما المجموعات المكونة من أربعة منتخبات فيتأهل الأول والثاني إلى المرحلة النهائية.