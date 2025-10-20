توج لاعب نادي الصيد والفروسية الفارس المخضرم خالد الخبيزي بلقب بطولة مركز صحارى للفروسية، التي أقيمت في مضمار منتجع صحارى للفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة فرسان الأندية المحلية.



ونجح الخبيزي في تحقيق المركز الأول في الشوط السادس الرئيسي على ارتفاع 130 سم، بزمن 39.63 ثانية دون نقاط جزاء بعد جولة تمايز، تلاه كلا من فواز السبيعي وعامر الشطي ونيك تشانينج وعبدالله العيبان وصالح الطبطبائي، وفي الشوط الخامس على ارتفاع 120 سم جاء الفارس نيك تشانينج أولا متفوقا على كل من محمد المليفي وسالم الوهيب ومساعد الشعيبي وغازي الفليج وعبدالرحمن الفزيع، كما نجحت الفارسة دلال سفر في تحقيق المركز الأول ضمن منافسات الشوط الرابع على ارتفاع 110 سم، تلاها كل من حسين الخرافي ولاجوس سيكساي وعلي الصايغ وعبدالعزيز العجيل وشيخة الخلف، وأيضا فاز الفارس طلال العنجري بالمركز الأول على ارتفاع 100 سم في الشوط الثالث، تلاه حمد الشمري وريان العميري وصباح الصباح.



وترأست الدولية نضار المصطفى لجنة الحكام في البطولة، والتي ضمت كلا من: خالد الأنصاري ود.يحيى الهدبان وابتسام العاروري، وتولى تصميم المسلك يعقوب النصرالله وساعده طلال الهزيم وعبدالعزيز المطوع، وأسماء مال الله حكم ساحة، وفرح السراج ومحمد الكندري في ميدان الإحماء.