

ناهد إمام



انطلقت أمس فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من قمة الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي، التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي تحت شعار «تكامل اقتصادي.. استثمار وفرص.. تكتلات دولية»، برعاية جامعة الدول العربية وبمشاركة عدد كبير من الوزارات والهيئات الاقتصادية والمؤسسات العربية والدولية، وتستمر أعمال القمة حتى 22 الجاري بالقاهرة.



وشهدت القمة حضور شخصيات بارزة من أكثر من 35 دولة، من بينها: تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا ورئيس اللجنة الاستشارية العليا للاتحاد، وسوزان موهويزي نائبة أولى لرئيس جمهورية أوغندا ممثلة عن جانيت موسيفيني حرم رئيس أوغندا، وأمينة غريب فقيم رئيسة جمهورية موريشيوس السابقة، واللواء أسامة صبحي بسكالس رئيس المجلس الطبي العام للقوات المسلحة المصرية، والمستشار أحمد الجارالله ممثل الإدارة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وإلينا ماتفيفا رئيس مركز المرأة في الرابطة الروسية لدى الأمم المتحدة، والسفيرة ميرو كيسيسيوجلو سفيرة الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز وممثلون عن وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي.



وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت د.هدى يسي بضيوف القمة، معربة عن اعتزازها وفخرها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفة إياه بـ «رمز وداعم السلام والاستقرار والتنمية»، وأشادت بالدور الريادي للرئيس السيسي خلال قمة شرم الشيخ للسلام، التي أدت إلى توقيع اتفاق تاريخي ساهم في إرساء الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، كما نوهت بإشادة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب بالشعب المصري ودور القيادة المصرية في إنهاء النزاع في غزة، مؤكدة أن «التاريخ سيسجل أن مصر تصنع المعجزات».



وأضافت أن الرئيس السيسي يقود جهودا متواصلة لإعادة إعمار مناطق النزاع مثل غزة، ليبيا، العراق وسورية، وتحقيق التنمية المستدامة في افريقيا، مؤكدة أن «من رحم الأزمات تولد الفرص»، وخصت بالشكر انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لتأكيدها المستمر على أهمية دور المرأة المصرية، واعتبارها ركيزة الحضارة ومصدر فخر مستمر عبر التاريخ.



كما أشادت بالدعم القوي من جامعة الدول العربية ووزارات الدولة المختلفة، وحرص القيادات النسائية الدولية على المشاركة الفاعلة، مؤكدة أن هذا الحضور يعكس ثقة المجتمع الدولي في دور القمة.



وأبرزت يسي مشاركة تمارا فوتيتش للسنة الرابعة على التوالي، مؤكدة دعمها لمبادرات «الحب والسلام» وتعزيز التعاون العربي الافريقي الأوروبي، وقدمت التحية للقوات المسلحة المصرية لدورها الحيوي في حماية الوطن وتقديم خدمات طبية متكاملة بمعايير عالمية.



كما شكرت الفريق أول عبدالمجيد صقر، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء مهندس مختار عبداللطيف، والهيئة القومية للاستشعار من البعد، على مشاركتهم ودعمهم فعاليات القمة.



وأعلنت د. يسي انطلاق القمة كمنصة ديناميكية تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والأفريقية من خلال قطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة والتجارة.



كما أوضحت أن القمة ستشهد عروضا حصرية للفرص الاستثمارية في كبرى الكيانات الصناعية التابعة لهيئة قناة السويس، منها: شركة التمساح لبناء السفن، وشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وشركة ترسانة السويس البحرية والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية، إضافة إلى فرص استثمارية من الهيئة العربية للتصنيع، التي اختارت الاتحاد كممثل رسمي لتسويق منتجاتها دوليا.



كما ستعرض مشروعات في مجالات: الغذاء، البتروكيماويات، الاستثمار الرياضي، السياحة الدينية، وريادة الأعمال.



وأعلنت رئيسة القمة عن توقيع اتفاقيات تعاون عدة، أبرزها اتفاق تعاون عربي ـ ياباني في مجالات الصناعات المبتكرة وتمكين الذكاء الاصطناعي. واختتمت د.هدى يسي كلمتها برسالة أمل وتفاؤل، مؤكدة أن «الوحدة والتكاتف والتعاون المشترك هي الطريق نحو دعم السلام والاستقرار وبناء مستقبل أفضل لشعوبنا».