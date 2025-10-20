

القاهرة - خديجة حمودة



شدد د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية، وأن الحفاظ على الدولة الوطنية السودانية هو أمر جوهري.



جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية أمس، كمتحدث في جلسة بعنوان «استعادة الأمل: مواءمة الجهود المبذولة لتحقيق السلام والتنمية في السودان»، وذلك خلال أعمال النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والتي عقدت بمشاركة كل من محي الدين سالم وزير خارجية السودان، وآنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وفيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ورمطان لعمامرة المبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة للسودان، ومحمد ابن شمباس الممثل الأعلى لمبادرة «إسكات البنادق» ورئيس اللجنة رفيعة المستوى لتسوية النزاع في السودان بالاتحاد الأفريقي.



وأكد وزير الخارجية، خلال الجلسة، على مجموعة من المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية تجاه كافة القضايا، بما في ذلك الوضع في السودان، وشدد على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان، واحترام سيادته الكاملة، والتمسك بمبدأ «دولة واحدة، سلطة واحدة، وسلاح واحد».



كما أكد الوزير على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة أولى على طريق وقف دائم لإطلاق النار، مع التأكيد على أن الحل يجب أن يكون نابعا من السودانيين أنفسهم، في إطار عملية سياسية شاملة تعكس الملكية الوطنية للأزمة ومسار حلها.



وتناولت الجلسة سبل حل النزاع في السودان بصورة شاملة ومستدامة، وفرص التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والمرحلة التي تليها، بالإضافة إلى أولويات عملية ما بعد النزاع، وما يمكن للمجتمع الدولي تقديمه من إسهامات في هذا الشأن، وبما يعزز الملكية الوطنية السودانية لتلك الجهود ويضمن الأمن والاستقرار في السودان.