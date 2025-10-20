الاحتفال يقام تحت شعار «يداً بيد تستمر المسيرة» تقديراً لدور المراقبين في ضمان سلامة الحركة الجوية وانسيابيتها



تشارك الكويت - ممثلة بـ «الطيران المدني» اليوم الاثنين، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمراقب الجوي تحت شعار «يدا بيد تستمر المسيرة» الذي يصادف 20 أكتوبر كل عام تقديرا لدور المراقبين في ضمان سلامة الحركة الجوية وانسيابيتها. وقال المدير العام بالتكليف لـ «الطيران المدني» دعيج العتيبي لـ «كونا» أمس الأحد إن مطار الكويت الدولي يحرص سنويا على إحياء هذه المناسبة التي تجسد أهمية المراقب الجوي باعتباره عنصرا أساسيا في منظومة الطيران ودوره في ضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية.



وأوضح العتيبي أن الكويت حققت إنجازات بارزة في تطوير البنية التحتية بقطاع الطيران من خلال إنشاء مدرج جديد يعتبر الأحدث في المنطقة وشراء وتركيب أحدث أجهزة الهبوط الآلي والرادارات الحديثة.



وذكر أنه تم أيضا بناء وتجهيز برج المراقبة الجوي الجديد بأحدث المعدات التي تسهم في انسيابية الحركة الجوية ومن المقرر في الأيام المقبلة افتتاح البرج والمدرج الجديدين، على أن يتم تطوير آلية العمل بما يتناسب مع دخول المدرج الخدمة.



وبين أن «الطيران المدني» وفي سبيل تطوير آلية عملها أوفدت العديد من المراقبين الشباب في دورات تدريبية متخصصة على الأجهزة الحديثة علاوة على تحديث بيانات الإقلاع والهبوط، وإعداد الخرائط الجديدة بالتنسيق مع الجهات الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني.



وأكد أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني يشكل دافعا لمواصلة مسيرة التطوير والنهوض بهذا القطاع الحيوي بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة الجوية في البلاد، مثنيا على الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس «الطيران المدني» الشيخ حمود المبارك في تطوير منظومة العمل بقطاع الملاحة الجوية.



وتحتفل هيئات الطيران المدني في مختلف أنحاء العالم باليوم العالمي للمراقب الجوي الذي خصصه الاتحاد الدولي لروابط المراقبين الجويين في 20 أكتوبر كل عام احتفالا بذكرى تأسيسه عام 1961 بعد أن شكلت المراقبة الجوية محورا مؤثرا في ضمان سلامة الطيران وكفاءة الأجواء وفاعلية هذا القطاع الحيوي عموما.