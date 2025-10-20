أعلنت لجنة شؤون إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهاءها من مراجعة مئات الملفات المتقدمة بطلبات الحصول على مساكن مؤجرة بصفة الانتفاع بإشراف مباشر من اللجنة، مؤكدة الحرص على إنصاف الطلبات القديمة الخاصة بالمساكن المؤجرة لتوفير الرعاية السكنية للمرأة.



وقالت اللجنة في بيان صحافي إنها خلال الكشف عن الطلبات القديمة الخاصة بالمساكن المؤجرة لبيان مدى حصول أصحابها على خدمات الرعاية السكنية تبين وجود طلبين مستوفيين للشروط مسجلين منذ السبعينيات من دون الحصول على حق الانتفاع، ما استدعى منحهما الحق في الرعاية السكنية من خلال توفير سكن مؤجر لهما.



وأضافت أن الخطوة جاءت لأولويتهما التاريخية في الحصول على مسكن مؤجر، مؤكدة حرص المؤسسة على تحقيق العدالة في توزيع المساكن وإعطاء كل ذي حق حقه والعمل على إنصاف أصحاب الطلبات المتقدمة بالحصول على مساكن مؤجرة.



وأشارت إلى استمرارها في مراجعة وتحديث جميع الطلبات القديمة لضمان عدم وجود أي حالات مشابهة، مشددة على أن خدمة المواطنين وتسهيل حصولهم على حقهم في الرعاية السكنية تمثلان أولوية قصوى.