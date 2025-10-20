

دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة أعلن مؤخرا عن تأجيل موعد تقديم العطاءات الخاصة بالمناقصة المتعلقة باختيار مستشار لمشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة لإنتاج 3600 ميغاواط في محطة النويصيب ـ المرحلة الأولى.



وأوضحت المصادر أن الموعد الجديد حدد يوم الأحد 30 نوفمبر المقبل بدلا من 28 أكتوبر الجاري، مؤكدة أهمية هذا المشروع الحيوي بالنسبة للوزارة في تلبية الطلب على الطاقة في المرحلة المقبلة.



وأوضحت المصادر ان مشروع محطة النويصيب أحد أكبر المشاريع الإستراتيجية في قطاع الطاقة، ويهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية من الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد في البلاد خلال السنوات المقبلة، لا سيما في موسم الصيف.



واشار إلى انه من المقرر أن تنفذ المحطة بنظام الدورة المشتركة الذي يعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للتشغيل، ما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.



وأكدت أن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتحديث وتطوير منظومة إنتاج الطاقة في البلاد، عبر إقامة محطات جديدة وفق أحدث التقنيات العالمية، وبمشاركة شركات استشارية ذات خبرة دولية في مجال تصميم وتشغيل محطات القوى الكهربائية.



وأوضحت ان المشروع سيسهم في زيادة احتياطي الطاقة وتحسين الاعتمادية التشغيلية، بما يضمن استمرارية الخدمة واستقرار الإمدادات الكهربائية في مختلف مناطق البلاد.



في سياق منفصل، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب وزارة الكهرباء والماء استكمال نواقص عطاءات مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه لإنتاج 900 ميغاواط ـ المرحلة الرابعة، داعيا الوزارة موافاته بالتوصيات خلال 10 أيام عمل.