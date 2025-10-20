اختتمت شركة العقارات المتحدة مشاركتها الناجحة في النسخة الرابعة من معرض «وظيفتي»، الذي أقيم في قاعة الأرينا بغراند حياة الكويت خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2025.



وتأتي مشاركة العقارات المتحدة في هذه الفعالية انطلاقا من التزامها الراسخ بدعم الشباب الكويتي، وتطوير الطاقات الوطنية، وتشجيعهم على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، انسجاما مع رؤية دولة الكويت الهادفة إلى رفع نسب التكويت في مختلف المجالات حيث تواصل العقارات المتحدة ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للكوادر الوطنية. وهدفت العقارات المتحدة من خلال مشاركتها في معرض وظيفتي إلى الإسهام في توفير فرص مهنية للخريجين والباحثين عن العمل في مختلف التخصصات، إلى جانب عرض الوظائف المتاحة داخل الشركة واستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في بيئة مهنية ديناميكية في قطاع التطوير العقاري.



في هذا الشأن، قال المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في العقارات المتحدة راشد العيسى، إن معرض «وظيفتي» من أهم وأكبر المعارض الوظيفية الوطنية في الكويت، حيث يهدف إلى بناء جسور تواصل مباشرة بين مؤسسات العمل والمواهب الشابة، كما أكد العيسى حرص العقارات المتحدة على مواصلة دعم الكوادر الوطنية وإتاحة فرص مهنية واعدة في مجالات متعددة أهمها التطوير والهندسة وإدارة المشاريع العقارية.



واختتم العيسى أن مكانة العقارات المتحدة كشركة تطوير عقاري رائدة، ذات تاريخ عريق في البناء والتعمير، وخلق مجتمعات ديناميكية تقدم أسلوب حياة عالي الجودة، يحتم عليها تبني خيرة الكفاءات للإسهام في تطورهم المهني وللاستفادة من مهاراتهم لتحقيق قيمة مضافة للشركة.



وقد شهد جناح العقارات المتحدة خلال المعرض تفاعلا لافتا من الزوار واهتماما كبيرا بالتعرف على الشركة، وفرص التدريب والتوظيف، وآليات التقديم والانضمام لفريق العمل. يذكر أن معرض «وظيفتي» يعد المنصة الوطنية الأكبر للتوظيف في دولة الكويت، حيث يشكل وجهة رئيسية لربط الكفاءات الشبابية والوطنية بفرص العمل المناسبة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل.