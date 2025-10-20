يعقوب العوضي



غادر منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد إلى تونس أمس لإقامة المعسكر التدريبي تحضيرا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تحتضنها السعودية نوفمبر المقبل.



وقبيل المغادرة أشاد أمين سر اتحاد اليد ورئيس بعثة «الأزرق» خالد طالب بالجهود المبذولة من الجهازين الإداري والفني على ما يقدمونه للمنتخب في مرحلة الإعداد الحالية، مؤكدا أن تمثيل كرة اليد الكويتية بالصورة اللائقة هدف حالي وأن المنافسة في «القارة الصفراء» تحتاج لمثابرة ومضاعفة الجهود في سبيل تحقيق النتائج المرجوة والتأهل إلى نهائيات كأس العالم.



وفي هذا الإطار، تنطلق منافسات البطولة التنشيطية لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدلله في ضاحية صباح السالم اليوم بمشاركة 8 فرق هي: النصر، برقان، الصليبخات، الفحيحيل، السالمية، اليرموك، العربي والقرين، حيث تشهد الجولة الافتتاحية مباراتين، يلتقي في الأولى النصر مع الصليبخات عند الـ5 مساء، فيما يتواجه برقان مع الفحيحيل في الـ7.



وتأتي البطولة التنشيطية لتوقف الدوري العام بقسميه الممتاز والدرجة الأولى لمشاركات المنتخب الأول في بطولة التضامن الإسلامي، ومن قبل ذلك الدخول في معسكر خارجي في تونس، واستمرار الإعداد في المرحلة الثانية محليا والأخيرة في القاهرة تحضيرا لبطولة آسيا التي تستضيفها البلاد يناير المقبل.