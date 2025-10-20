هادي العنزي



أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل فراس الخطيب تعاطفه مع النصر، بعد التغلب عليه 2-١ في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على ملعب ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري زين للدرجة الممتازة، وقال: «لا يستحق العنابي أن يكون بهذا المركز (الأخير)، وبلا رصيد من النقاط، فالفريق يفتقد إلى الحظ، ولديه العديد من العناصر الجيدة، وقد كان جيدا بشكل كاف في الشوط الأول لتسجيل هدفين أو ثلاثة أهداف، لكنه لم يوفق».



وأكد المدرب السوري أن الفحيحيل استفاد كثيرا من ترجمة الفرص القليلة للتسجيل في الشوط الأول، ليخرج فريقه متقدما بهدف وحيد، وقال: «اختلف الأمر تماما في الشوط الثاني، حيث دخل الفريق أكثر تركيزا وعزما على حسم المباراة لمصلحته، وتمكنا من إضافة هدف ثان بعد أن بسطنا أفضلية واضحة على الخصم، وشكلنا خطورة غير مرة على مرماه، وفي المجمل جاءت المواجهة صعبة على الفريقين».



وأشار الخطيب إلى أن «الأشاوس» استعاد جهود عدد من لاعبيه بعد تعافيهم من الإصابة، من بينهم محمد نعيم، وعلي الدوخي، كما أصبح البرازيلي كارلوس جاهزا للمشاركة. وفيما يتعلق بغياب الأردني أحمد الرياحي، أوضح قائلا: «لديه ظروف خاصة مع الإدارة، ونأمل تواجده مع الفريق في الفترة المقبلة».