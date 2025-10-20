يحيى حميدان



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات بطولة كأس كرة الصالات «التنشيطية»، حيث يلتقي الكويت حامل اللقب مع اليرموك عند الساعة 5:30 مساء، ثم الصليبخات مع النصر عند الساعة 8:30 ضمن المجموعة الأولى.



ويلعب غدا القادسية مع كاظمة عند الساعة 5:30 مساء، والتضامن مع العربي عند الساعة 8:30 لحساب المجموعة الثانية. وتقام جميع المباريات في صالة نادي الشباب.



وضمن «الأبيض» و«اليرامكة» تأهلهما من المجموعة الأولى للدور نصف النهائي، الذي سيقام يوم الجمعة المقبل، بعدما رفعا رصيدهما إلى 6 نقاط، ويتبقى فقط صراعهما على المركزين الأول والثاني، في حين بقي الصليبخات والنصر بلا رصيد من النقاط وفقدا فرصة المنافسة بشكل رسمي.



وحسم كاظمة تواجده في الدور نصف النهائي أيضا، حيث يمتلك 6 نقاط، ويتقدم على العربي والتضامن، اللذين يمتلكان 3 نقاط، إذ سيتنافسان على المقعد الأخير في «المربع الذهبي»، فيما يأتي القادسية بالمركز الرابع والأخير بلا رصيد من النقاط.