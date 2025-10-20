أعلن رئيس اتحاد الخماسي الحديث ناصر الوليد عن أن الكويت ستستضيف بطولة غرب آسيا للعبة في شهر نوفمبر من العام المقبل.



وأوضح الوليد الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا لهذه اللعبة أن هذه البطولة تعتبر النسخة الأولى في تاريخ دول غرب آسيا في تنظيم بطولات الخماسي الحديث بشكلها الكامل والتي تشمل الرياضات الخمس التي تبدأ بالمبارزة والسباحة والموانع والجري والرماية بالليزر.



وأضاف أن استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية تعكس المستوى الفني والإداري الكبير الذي وصلت إليه الكويت في رياضة الخماسي الحديث، «وذلك يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لكي تؤسس الرياضة بشكل احترافي يليق بسمعة الكويت الرياضية».



وأشار الوليد إلى انه تم خلال السنوات الثلاث الماضية مشاركة العديد من لاعبي الكويت في أغلب البطولات العالمية الرسمية في رياضة الخماسي الحديث، حيث حققوا تصنيفات وميداليات عديدة في وقت قياسي، ما شجع الاتحادات الدولية على إسناد الاستضافات الكبرى للكويت.