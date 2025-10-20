قالت وزارة الداخلية إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط مواطنين من منتسبي وزارة الدفاع ارتكبا جريمة سرقة عن طريق استعمال العنف في محافظة حولي.



وذكرت الوزارة في بيان لها أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مقيم من الجنسية الآسيوية يفيد بتعرضه للسرقة من قبل شخصين مجهولي الهوية، حيث قام أحدهما بتكتيفه بينما قام الآخر بسرقته، ولاذا بالفرار، وعليه باشرت إدارة مباحث محافظة حولي (مكتب مباحث السالمية) إجراءات البحث والتحري، وتم الانتقال إلى موقع الواقعة واستخراج كاميرات المراقبة وجمع المعلومات اللازمة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية الجناة، وتبين أنهما مواطنان يعملان في وزارة الدفاع، ليتم ضبط أحدهما، وتم استدراج المتهم الثاني وضبطه، والذي بمواجهته بالتهم أقر بمشاركته في الجريمة، كما تم العثور بحوزتهما على مواد يشتبه بأنها مخدرات وأدوات مخصصة للتعاطي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهما مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.



وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.