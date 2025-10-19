هادي العنزي

تغلب العربي على نظيره السالمية 3-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب ستاد صباح السالم بالنادي العربي بالمنصورية، ليرفع "الأخضر" رصيده إلى 11 نقطة في وصافة الترتيب، خلف الكويت المتصدر بـ 13 نقطة، فيما بقي "السماوي" على رصيده السابق 9 نقاط متراجعا الى المركز ( الرابع ).



فاجأ مدافع السالمية، الغامبي سانغ بيير، فريقه بركلة جزاء لم تكن بالحسبان، عندما عرقل متعمدا المدافع المغربي نبيل مرموق، ليحتسب الحكم الألباني اينيا جورجي ركلة جزاء صحيحة للعربي، ترجمها المهاجم الفلسطيني زيد قمبر هدفا على يمين الحارس يوسف الكندري (8)، وحاول "السماوي" معادلة النتيجة بسرعة غير ان الركلة الثابتة التي نفذها القائد فواز عايض لم تجد من يحولها لشباك "الأخضر" (11)، فيما تصدى الحارس سليمان عبدالغفور ببراعة لرأسية معاذ الأصيمع (12) منقذا مرماه من هدف محقق، ومحافظا على نظافة شباكه، واقترب يوسف ماجد من مضاعفة النتيجة لمصلحة فريقه لولا براعة الحارس الكندري (27)، بعد هجمة ثنائية مع علي عزيز.

اعتمد مدرب العربي، البرتغالي ماركو الفيس، على سرعة انطلاقات النيجيري أنايو إيوالا في الجهة اليسرى، ويوسف ماجد على الجهة اليمنى، مع مساندة من علي عزيز والفرنسي حاسيمي فاديغا، وقد ساهما ببسط أفضلية ميدانية واضحة لـ "الأخضر" أغلب فترات الشوط الأول، وبخلخلة دفاعات "السماوي"، وشكلا عبئا ثقيلا بانطلاقاتهما المتكررة على رباعي دفاع السالمية المكون من ، البرازيلي أليكس ليما، السوري عمر ميداني، وعيسى وليد، وأحمد العيدان.



على الجهة الأخرى، لم يكن السالمية سلبيا أغلب فترات الشوط الأول، لكنه بدا أكثر تحفظا من الناحية التكتيكية بعدما استعان مدربه محمد دهيليس بتشكيلة يغلب عليها الطابع الدفاعي، معتمدا على قراءة فواز عايض وتمريراته الطويلة او العرضية للاعبي الشق الهجومي الأصيمع والليبي عماد اللواتي.



ما كاد الشوط الثاني يبدأ، حتى يقدم المتألق يوسف ماجد "تمريرة حريرية" إلى فاديغا الذي لم يتوان في تسديدها بقوة في شباك الكندري، محرزا هدف التعزيز للعربي (48)، سعى بعدها مدرب السالمية محمد دهيليس لتعزيز "الجبهة الهجومية" لتقليص الفارق، بإشراك المهاجم مهند المحاميد بدلا من بدر جمال، وسرعان ما أُثبت المحاميد أهمية قرار مدربه بتسجيله الهدف الأول لفريقه، مستفيدا من عرضية رائعة من معاذ الأصيمع (56)، وكاد المحاميد معادلة النتيجة لكن براعة عبدالغفور حافظت على تقدم "الأخضر" (60)، كما منع التسديدة البعيدة من مهدي دشتي (61)، وعاد ثالثة ليمنع رأسية المحاميد عن شباكه (75)، ومن ركلة ركنية نفذها عبدالعزيز نصاري تمكن حمد حربي برأسه من تسجيل الهدف الثالث للعربي (81)، ليخرج "الأخضر" بفوز مستحق.



إجمالا جاءت المواجهة مثيرة هجومية الطابع في أغلب فتراتها، قدم خلالها الفريقان أفضل ما لديهما هجوما ودفاعا، لتأتي المواجهة مسك ختام الجولة الخامسة.

أدار المباراة الحكم الألباني اينيا جورجي، وامتاز بهدوئه ومتابعته، وتعاونه مع مواطنه حكم تقنية الفيديو المساعد كرشينيك باجراماج، وأنذر نبيل مرموق، وعبدالوهاب العوضي من العربي، ومعاذ الأصيمع من السالمية.