بقلم : ناصر العنزي

حتى الارجنتين بلاد الفضة وموطن مارادونا وميسي لم تسلم من أقدام المنتخب المغربي ونجومية لاعبيه ودهاء مدربه محمد وهبي ، وقبل ان تشرق شمس صباح اليوم على الوطن العربي جاءت البشرى من امريكا الجنوبية وتحديدا من تشيلي بفوز المنتخب المغربي بكأس العالم للشباب تحت 20 سنة بعد هزيمته الارجنتين بهدفين بقدم نجمه ياسر زابيري اليسرى، معلنا ان عصر احتكار البطولات العالمية على المنتخبات الكبرى انتهى، في انجاز تاريخي للكرة المغربية والعربية والافريقية مطرز بخيوط من ذهب .



دخل لاعبو المنتخب المغربي المواجهة وكأنهم في نزهة تدريبية وليست مباراة نهائية على كأس العالم وأمام الأرجنتين الأكثر تتويجا باللقب ( 6 مرات ) ، نعم من قاوم السهر وشاهد المباراة يؤكد على ذلك ، وقد تعامل مدرب المغرب محمد وهبي بقسوة مع نظيره الارجنتيني دييغو يلاسينتي وهاجمه بضراوة وسجل هدفين عن طريق نجمه ياسر زابيري في الشوط الاول أنهى بهما المواجهة مبكرا ولم يسمح لخصمه ان يهدد مرماه في الشوط الثاني .



هنيئا للجماهير المغربية فريقها البطل والذي يطلقون عليه لقب " الأشبال" بانتظار ماذا سيفعل الكبار في مونديال امريكا والمكسيك وكندا 2026.



وضمت القائمة الاساسية كلا من ابراهيم غوميس ، علي معمار، اسماعيل باوف، نعيم بيار ، عثمان معاما ، حسام الصادق ، فؤاد زهواني ، ياسين جسيم ، ياسين خليفي ، اسماعيل بختي ، ياسر زابيري.