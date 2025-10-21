يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مباراتين اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة التنشيطية التي انطلقت أمس، حيث يلتقي العربي مع السالمية في الـ 5 مساء، بينما يتواجه القرين مع اليرموك في الـ 7 مساء.



وتبحث الفرق في هذه البطولة عن تطوير اللاعبين غير المرتبطين مع منتخب الشباب المشارك بدورة ألعاب آسيا الثالثة للشباب في البحرين والمنتخب الأول الذي يقيم معسكرا في تونس تحضيرا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي في المملكة العربية السعودية وبطولة آسيا التي تحتضنها البلاد يناير المقبل.



وتعتبر إقامة البطولة التنشيطية خطوة إيجابية بغرض الحفاظ على معدل اللياقة البدنية وتطوير اللاعبين ومضاعفة خبرات اللاعبين أثناء فترة توقف البطولات المحلية.



إلى ذلك، قدم مدرب السالمية يعقوب الموسوي استقالته رسميا أمس عبر رسالة شخصية في حسابه على تطبيقات التواصل الاجتماعي شكر فيها رئيس النادي والجهاز الإداري واللاعبين.