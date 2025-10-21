قال المدير العام لـ«لطيران المدني» بالتكليف دعيج العتيبي أمس الاثنين إن المراقبين الجويين هم صمام الأمان في الحفاظ على أمن وسلامة الأجواء الكويتية، إذ يقومون بدور أساسي في انسيابية حركة الطيران ورفع مستوى كفاءتها.



وأضاف العتيبي في تصريح لـ«كونا» بمناسبة احتفال «الطيران المدني» باليوم العالمي للمراقبة الجوية أن مهنة المراقب واحدة من أصعب المهن نظرا لحجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم، إذ تتطلب أعلى درجات اليقظة والدقة على مدار الساعة لإدارة الرحلات الجوية بشكل يومي. وأشار إلى حرص «الطيران المدني» على تحديث البنية التحتية لقطاع الملاحة الجوية وتزويدها بأحدث أنظمة المراقبة والملاحة عالميا، مضيفا أن هذا التطور التقني يقترن بخطط تأهيل وتدريب الكوادر الكويتية الشابة لضمان استمرارية تفوق القطاع بكفاءة وطنية.



وأعرب العتيبي عن شكره وتقديره للمراقبين الجويين على تفانيهم في العمل وحثهم على مواصلة الجهود المشتركة للحفاظ على المستويات القياسية للسلامة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن أمن المسافرين عبر أجواء الكويت.



وقد نظمت «الطيران المدني» أمس احتفالية بهذه المناسبة تحت شعار «يدا بيد تستمر المسيرة» في المبنى الإداري الرئيسي بمطار الكويت الدولي بحضور عدد من القيادات والعاملين في قطاع الطيران.



وتضمن الحفل عرضا مرئيا تناول جهود المراقبين الجويين في تنظيم الحركة الجوية وإدارة العمليات التشغيلية، إضافة إلى استعراض التطور الذي شهده قطاع الملاحة الجوية في الكويت من خلال تحديث الأجهزة والمعدات وتعزيز الكفاءة التشغيلية في برج المراقبة والمدرج الجديد.



وشهدت الفعالية تكريم عدد من المراقبين الجويين تقديرا لجهودهم في ضمان سلامة وأمان الأجواء الكويتية، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يؤديه المراقبون في دعم منظومة النقل الجوي وتحقيق أعلى معايير السلامة والمهنية في إدارة الحركة الجوية.