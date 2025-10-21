أحد المحاور يتناول آخر التحديات أمام الدول الأعضاء في قضايا تسليم المجرمين وجرائم الأموال العابرة للحدود



تستضيف دولة الكويت اليوم الثلاثاء المؤتمر الخليجي الأول بعنوان مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي ومشاركة ممثلي دول مجلس التعاون وممثلين إقليميين للأمم المتحدة.



ويشمل برنامج المؤتمر الأول من نوعه مناقشة عدد من المحاور أبرزها إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأحكام الأسرة بين دول مجلس التعاون بمشاركة مستشارين وقضاة من مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت.



ويتناول محور آخر التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في قضايا تسليم المجرمين، بالإضافة إلى جرائم الأموال العابرة للحدود بمشاركة معنيين بالتفتيش القضائي والادعاء العام وقضاة من مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ممثلين اقليميين عن الأمم المتحدة ومعهد دولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان.



وتم تخصيص أحد المحاور لبحث تطوير المنظومة التشريعية نحو مستقبل أفضل بما يتناسب مع التطورات المعاصرة بمشاركة قضاة ومستشارين قانونيين ومسؤولين من الإمارات وغرفة تجارة وصناعة الكويت وإدارة الفتوى والتشريع بالكويت.



ويتعلق أحد محاور المؤتمر بكيفية تسخير الذكاء الاصطناعي ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأنظمة القضائية والعدلية والتشريعية في دول مجلس التعاون بمشاركة قضاة ومعنيين من الإمارات وقطر.



وتأتي استضافة الكويت لمؤتمر مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتزامن مع اللقاء الدوري الـ11 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون الذي من المقرر أن ينعقد غدا الأربعاء بالكويت.