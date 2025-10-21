استقبل سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان وفدا من شركة ايرباص وسفراء جمهورية فرنسا الصديقة وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة ومملكة إسبانيا الصديقة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة لدى الكويت.



وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون والعمل المشترك بين الكويت وشركة ايرباص وسبل تعزيز الشراكة التجارية وتنميتها بين الجانبين. حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم العبدالعزيز ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي.



كما استقبل سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء وفدا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في قصر بيان بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بحضور وزير التربية سيد جلال الطبطبائي.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الكويت والمنظمة الدولية والاستفادة من خبرتها لتطوير المنظومة التعليمية في البلاد بأفضل المعايير الدولية. حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووكيل وزارة التربية محمد الخالدي.