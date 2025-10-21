دارين العلي



حصلت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على موافقة مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأغلبية أعضائه على ترسية 3 مناقصات صيانة بتكلفة إجمالية 7.766 ملايين دينار.



وبموجب هذه الموافقة ستقوم الوزارة بإحالة المناقصات الثلاث إلى ديوان المحاسبة للتدقيق والمراجعة وإبداء الرأي بالموافقة على التعاقد في حال عدم وجود ملاحظات.



وتختص المناقصة الأولى بتوريد وتركيب خطوط ضغط متوسط 11 ك.ف وضغط منخفض والأعمال الملحقة بهما على طريق السالمي بتكلفة إجمالية 2.354 مليون دينار، وذلك بهدف توفير التيار وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة وضمان وصول التيار على مدار الساعة.



والمناقصتان الأخيرتان الأولى لصيانة وإصلاح مغذيات كيبلات معزولة في المنطقة الجنوبية بكلفة 2.706 مليون دينار، والمناقصة الثانية نفس الأولى لكن في المنطقة الوسطى بتكلفة إجمالية 2.706 مليون دينار، مشيرة إلى أن المناقصتين تهدفان إلى تطوير وتحديث ورفع كفاءة مغذيات المعزولة التي تعد أحد مكونات شبكة نقل الكهرباء المهمة والمسؤولة عن نقل التيار من محطات الإنتاج إلى المحطات الثانوية ومن ثم إلى المباني والعقارات.



وأضافت المصادر أنه فيما يخص مناقصتي صيانة مغذيات الكيبلات الجهاز استبعد الجهاز أقل العطاءات سعــرا لعدم مطابقتهـــا الشـــروط والمواصفـــات الفنيـــة.